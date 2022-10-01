В Минске под автовозом нашли собаку, которая проехала 2000 километров 2 1.10.2022, 18:29

5,878

Она прибыла из Казахстана.

На днях на площадку «Тойота Центр Минск Восток» приехал автовоз из Казахстана с новыми автомобилями. Сотрудник сервиса нашел под одной из машин щенка, сообщает Onliner. Щенку повезло — он остался жив, здоров и обрел дом.

Сотрудники автоцентра опубликовали историю о собаке-найденыше в соцсетях. За несколько часов публикация набрала сотни репостов. Все недоумевали: как пес мог попасть на огороженную и охраняемую территорию. Предположили, что он преодолел путь в две тысячи километров вместе с автовозом.

Вскоре нашлась пара молодых людей — Алексей и Ольга, которые решили забрать щенка себе. У них в 30 километрах от Минска есть загородная усадьба с вейк-парком, так что за судьбу гостя не переживают. Вечером того же дня, когда нашли пса под машиной, ребята за ним заехали и забрали в его новый дом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».