Ученые раскрыли еще один секрет собак 3 1.10.2022, 18:40

2,896

Эти животные чувствуют стресс даже незнакомых людей.

В ходе нового эксперимента ученые выяснили, что собаки способны обнаруживать стресс хозяев по запаху, пишет «Хайтек».

Исследователи из Королевского университета в Белфасте собрали образцы пота и дыхания 36 людей до и после того, как они выполнили напряженную задачу по арифметике в уме. Участники эксперимента сообщали об уровне стресса, а исследователи использовали образцы пота, когда артериальное давление и частота сердечных сокращений человека увеличилось.

Результаты показали, что люди производят разные запахи через пот и дыхание, когда они в стрессе, и собаки могут отличить этот запах от обычного, когда человек расслаблен. Примечательно, что собаки распознают стресс даже незнакомых людей. кого они не знают.

В ходе эксперимента собак — Трео, Фингал, Сажа и Винни — обучили тому, как искать человека по «стрессовому» запаху, а затем сигнализировать ученым о том, какой образец отвечает всем параметрам.

Четырем собакам представили образцы запаха человека в расслабленном состоянии и в состоянии стресса. Сами исследователи не знали, существует ли разница в запахе, которую могут различать животные. На протяжении 36 сессий каждой собаке давали нюхать образцы участников. Животные всегда указывали на нужный образец, различая когда человек был в стрессе.

«Наше исследование подчеркивает, что собакам не нужны визуальные или звуковые сигналы, чтобы улавливать человеческий стресс. Это первое исследование такого рода. Эксперимент доказал, что собаки чувствуют стресс только по дыханию и поту. Результаты будут полезны при дрессировке служебных собак и собак-терапевтов», — заключают ученые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».