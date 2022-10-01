Экс-полковник ФСБ: Есть предпосылки для покушения на Путина 4 1.10.2022, 18:49

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Российская элита уже откровенно его ненавидит.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину появились предпосылки для бунта в российских регионах и покушения на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом в интервью unian.net заявил оппозиционный российский политик Геннадий Гудков.

«Регионы могут проснуться, но недостаточно сейчас предпосылок, чтобы они пошли по цепной реакции. Регионы могут выступить только детонаторами, но они не могут привести к смене режима. Если они выступят детонаторами этого процесса, и начнется цепная реакция одного региона за другим, тогда да, и в Москве может вспыхнуть какая-то революция, которая лишит Путина жизни или отстранит его от власти», - заявил Гудков.

Политик отметил, что российская элита уже откровенно ненавидит Путина.

«Да, элита сейчас ненавидит Путина. Как региональная, так и московская. Но не в этом дело. Дело в том, что от этой ненависти до устранения вождя - огромная дистанция. И будет ли она пройдена? Мы с вами не знаем и не можем закладываться на этот вариант как на реальный», - отметил политик.

При этом Гудков напомнил, что в свое время было несколько попыток покушения на Гитлера.

«Было несколько покушений, но Гитлер остался жив. Было много попыток устранить Фиделя Кастро, но он умер своей смертью. Но мы с вами не можем четко просчитать вероятность этого события. Это невозможно. Предпосылки, как я уже сказал, есть. Но от предпосылок до реализации - огромная дистанция, и она может быть никогда не пройдена», - отметил политик.

Гудков также отметил, что российская элита понимает все, что сейчас происходит.

«Элита, в отличие от народа, настолько хорошо понимает что происходит, что давно уже Путина ненавидит. Она понимает, что ее лишили будущего. Ее лишили даже и настоящего. Ее и ее семей могут лишить жизни и прочего. Они это хорошо понимают, в отличие от народа, который прозреет только тогда, когда-либо ядерный гриб увидит, либо когда им по телевизору объявят, что Путина больше нет у власти. Конечно, движение сверху представляется мне предпочтительнее, но более вероятно на сегодняшний день движение снизу. Но могут быть обстоятельства, которые сделают это движение невозможным», - заявил Гудков.

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