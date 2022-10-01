закрыть
1 октября 2022, суббота, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Каждый шестой белорус старше 65 лет

6
  • 1.10.2022, 18:58
  • 2,234
Каждый шестой белорус старше 65 лет

Нация стареет.

В Беларуси проживает 1 476 736 граждан, чей возраст перевалил за 65 лет. Таким образом, один пожилой человек приходится на 6,2 жителя страны.

Такие данные содержатся в обзоре Белстата, посвященном Дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября, пишет thinktanks.by.

В обзоре отмечается, что за последние 10 лет численность людей, чей возраст превысил 65-летний рубеж, выросла на 14%.

Большинство пожилых людей в Беларуси (66,8%) женщины.

72% наиболее возрастных граждан живут в городах.

545 404 человека - одинокие люди. 74% из них - вдовые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип