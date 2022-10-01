Каждый шестой белорус старше 65 лет 6 1.10.2022, 18:58

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Нация стареет.

В Беларуси проживает 1 476 736 граждан, чей возраст перевалил за 65 лет. Таким образом, один пожилой человек приходится на 6,2 жителя страны.

Такие данные содержатся в обзоре Белстата, посвященном Дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября, пишет thinktanks.by.

В обзоре отмечается, что за последние 10 лет численность людей, чей возраст превысил 65-летний рубеж, выросла на 14%.

Большинство пожилых людей в Беларуси (66,8%) женщины.

72% наиболее возрастных граждан живут в городах.

545 404 человека - одинокие люди. 74% из них - вдовые.

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