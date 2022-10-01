ВСУ ликвидировали под Лиманом группу российских спецназовцев 8 1.10.2022, 19:04

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Украинская армия зачищает город и его окрестности.

В поселке Ставки, что на Лиманском направлении, была разбита группа российского спецназа. Информацией поделился 1 октября российский пропагандист Андрей Медведев, заметил сайт dialog.ua.

Сегодня ВСУ впервые официально подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле города Лимана. Среди них были названы и Ставки. Медведев уверяет, что там были разгромлены спецназовцы ВС РФ, которые отвечали за обстрелы территории Украины.

«В Ставках погибли спецназовцы. Группа почти месяц корректировала на этом направлении огонь нашей артиллерии… Парни были глазами нашей артиллерии», - сообщил кремлевский пропагандист.

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