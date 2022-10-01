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«Действует паспортный контроль, но «по лесным тропам» пройти можно»

  • 1.10.2022, 19:37
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«Действует паспортный контроль, но «по лесным тропам» пройти можно»

Что происходит на границе Беларуси и России во время мобилизации.

Сколько граждан России въехало в Беларусь с момента объявления Путиным частичной мобилизации, неизвестно. Но поток желающих «скрыться от призыва» в нашей стране не уменьшается. Что происходит на белорусско-российской границе? Сведения противоречивые, и люди говорят разное. Действует паспортный контроль, но «по лесным тропам» пройти можно…

29 сентября российские водители сообщали о том, что на пункте пропуска Рудня появились блокпосты, на которых российские военные проверяли у всех мужчин паспорта и просили пройти регистрацию. Если фамилия человека была в базе, которая формируется российскими военкоматами, его разворачивали обратно и в Беларусь не пропускали. О паспортном контроле сообщали и с других пограничных пунктов.

«Развернули на АПП «Горки». Запрет на выезд из РФ от военкомата», – сообщал ночью с 29 на 30 сентября один из пользователей телеграм-чата «Граница РФ РБ сегодня».

Днем 30 сентября россияне без всякого ожидания в очереди проезжали в Беларусь через пункт «Красная горка». Но паспорта проверяли и там.

«Повестку не получил? Пожалуйста, переходи»

Российский водитель микроавтобуса, который оказывает платную помощь по пересечению границы с Беларусью, рассказал «Белсату», что никаких блок-постов с военными вчера вообще не видел, очередей тоже не было. Паспорта проверяли пограничники. Но через какой пограничный пункт он ездит, говорить отказался.

«Возвращали обратно только тех, кто в списках», – сказал водитель.

Белоруска, живущая буквально в 300 метрах от одного из пограничных переходов, говорит, что у них «на границе все пока тихо».

«У нас границы открытые – очень много людей ходит, очень много переезжает. Обстановка в России тяжелая стала, вот они и переезжают. А на пункте стоят обычные ребята, нет, не военные, и проверяют паспорта. Если повестку не получил – пожалуйста, переходи, никто ничего не запрещает», – рассказала женщина.

Она говорит, что перейти границу без особых проблем можно и «с плохими документами» – по лесу. Но нелегалов в своей деревне она пока не видела. По наблюдениям женщины, едут в основном россияне, у которых есть собственные дома на территории Беларуси – «возвращаются на свои дачи».

«Но чтобы облавы какие или чтобы кого били кого на пункте пропуска, здесь такого нет пока. Никого из россиян не задерживают. Если у тебя дача или родственники – совсем без проблем», – сказала белоруска.

«Совсем не похожи на дезертиров»

Одна из работниц белорусского кафе недалеко от белорусско-российской границы также заверила журналиста «Белсата», что «все спокойно».

«Едут, едут люди. Но ничего такого никто не говорит – все нормально. Обычные люди, не похожие на каких – то дезертиров, семейные в основном», – рассказала женщина.

В телеграм-чатах, посвященных безопасному пересечению российско-белорусской границы, граждане РФ проверяют ситуацию на пограничных пунктах, интересуются о наличии билетов на авиарейсы из Минска в Ереван, Астану или Тбилиси и активно ищут арендное жилье в Минске – наверное, для большинства из них Беларусь станет просто перевалочным пунктом.

Белорусы, которые также пишут в таких чатах, делятся на три категории. Есть те, кто советует российским беженцам вывести из лбов татуировки с буквой «Z» (таких оперативно «банят»), те, кто продвигает свои услуги (риэлторы, таксисты) и те, кто хочет помочь россиянам по гуманитарным причинам.

«Помощь людям, которые не хотят участвовать в войне, – это плохо?» – возмущается на замечание соотечественника белорусскоязычная пользовательница одного из чатов Елена.

В переписке с автором этих строк Елена пояснила, что ее близкий знакомый приехал в Беларусь на второй день после объявления мобилизации в РФ, получая информационную поддержку и помощь из подобного чата. Поэтому Елена сама решила время от времени отвечать на вопросы россиян о белорусских банках, карточках и курсах валют.

Не называть Беларусь «Белоруссией»

В Витебске люди привыкли к присутствию в городе российских туристов. Жительница Витебска, попросившая не называть ее имени, рассказала, что автомобилей с российскими номерами в городе если и стало больше, то некритично («в глаза не бросается»).

«В любом случае такого, как в Грузии, у нас не будет. Я думаю, что сюда едут те, кто рассчитывает на свои силы. Кто думает, что их прикроют родственники и у кого есть какие-то деньги. А помогать им… а как им помогать? Никто же возле магазина голодный не стоит пока с протянутой рукой», – делится женщина»

«Здесь, скорее, нужно спросить, не будут ли их «сдавать» милиции, так как есть в городе и такие настроения», – добавила витебчанка.

Россиянам, пересекающим границу с Беларусью, советуют:

Въезжать в страну со стороны Пскова по платной дороге (но паспортный контроль будет и там).

Не забывать о «Зеленой карте», ведь штрафы за отсутствие страховки довольно высокие.

Снимать жилье не в Минске, а в городах-спутниках.

Оформлять сим-карты в Беларуси на паспорта жен и сестер (женщин).

Не отчаиваться: если не пропустили на одном переходе – ехать на другой.

Или – открыть гугл-карту и найти проселочную дорогу.

Не называть Беларусь «Белоруссией» и уважать местное население, которое в подавляющем своем большинстве не поддерживают действий России против Украины.

Государственный пограничный комитет Беларуси никак не освещает и не комментирует ситуацию на границе с Российской Федерацией. Концентрирует прежде всего пристальное внимание на западных границах. Никакой статистики по количеству граждан России, приехавших в нашу страну в течение последней недели, не публиковалось.

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