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Хакеры-патриоты взломали сайт информационно-аналитический центр Минобразования

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  • 1.10.2022, 20:21
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Хакеры-патриоты взломали сайт информационно-аналитический центр Минобразования

На нем было размещено письмо.

Хакеры взломали сайт информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси — giac.by. Об этом вечером 1 октября сообщили читатели «Зеркала».

Хакеры называют себя «Объединенным штабом Сопротивления». Они разместили на страницах сайта информационное письмо, в котором сообщили, что по их мнению, Министерство образования не выполняет свои задачи и является «антинародным инструментом, призванным увековечить власть семьи Лукашенко на столетия». Хакеры призывают задуматься, почему учебники и методики готовят из молодежи «новых „ябатек“ и терпил, рабов правящего режима с полностью выключенным критическим мышлением».

В конце письма написано: «Ждите дальнейших сообщений. Фидель».

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