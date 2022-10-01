Большинство украинцев считают, что необходимо сотрудничать с белорусской оппозицией

Большинство украинцев считают, что необходимо сотрудничать с белорусской оппозицией18
- 1.10.2022, 20:43
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Также в Украине понимают, что Лукашенко — узурпатор.
По данным замдиректора киевского агентства InfoSapiens Инны Волосевич, 54% украинцев придерживаются мнения о необходимости сотрудничать с белорусской демократической оппозиции. Такие данные Волосевич озвучила на Международном конгрессе белорусских исследователей, пишет «Позірк».
Между тем, по ее словам, подавляющее большинство — 83% — уверены, что Лукашенко «не отвечает на законный выбор белорусов». Многие, по словам Валасевич, сохраняют положительное отношение к белорусам, потому что «они боролись против Лукашенко», в отличие от россиян, которые «серьезно не выступали против Путина».