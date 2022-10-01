Белорусский футболист несколько месяцев на Мальдивах не получает зарплату

Белорусский футболист несколько месяцев на Мальдивах не получает зарплату2
- 1.10.2022, 21:48
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Также он не может вернуться домой.
Как сообщил бывший помощник тренера сборной Мальдив Симао Коста, к нему за помощью обратились два футболиста из чемпионата Мальдив, одним из них был белорус Иван Верас, пишет «Трибуна».
По информации специалиста футболистам несколько месяцев не платят зарплаты, они живут в небезопасных условиях и плохо питаются. Также у игроков закончились визы, и они не могут вернуться домой.