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Белорусский футболист несколько месяцев на Мальдивах не получает зарплату

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  • 1.10.2022, 21:48
  • 1,320
Белорусский футболист несколько месяцев на Мальдивах не получает зарплату

Также он не может вернуться домой.

Как сообщил бывший помощник тренера сборной Мальдив Симао Коста, к нему за помощью обратились два футболиста из чемпионата Мальдив, одним из них был белорус Иван Верас, пишет «Трибуна».

По информации специалиста футболистам несколько месяцев не платят зарплаты, они живут в небезопасных условиях и плохо питаются. Также у игроков закончились визы, и они не могут вернуться домой.

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