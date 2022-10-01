Праздник Кремля утонул в Лимане 1 Telegram-канал «СерпомПо»

1.10.2022, 21:58

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Минобороны РФ придумало новый термин для поражения.

Вчера было карнавальное веселье в Кремле. Сегодня пошли похмельные новости – Лиман взят украинской армией.

Минобороны придумало новый термин для поражения – «отвод на более выгодные рубежи».

Есть вопрос в связи с потерей Лимана. В этом городе попали или нет в окружение российские войска? Если «да», то сколько там людей? Минобороны ничего об этом не говорит, но украинские источники говорят о том, что в городе идут бои.

Почему о сдаче Лимана начальнички сообщили только сегодня? Хотя, если следить за сообщениями более или менее объективных источников, угроза была ясна, по крайней мере, несколько дней назад.

Да потому что представьте сдачу Лимана накануне или во время подписания Путиным шутовских документов о вхождении в Россию «народа Запорожской области» и т.п. Это же испорченный праздник!

Вот и сказали, возможно, войскам, во имя этой политической цели – сидеть в Лимане и держаться, они и досиделись до окружения. Так это или нет, узнаем. Если так, то это – преступление.

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