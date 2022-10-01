Правда, что квартиры недалеко от Минска тоже не снять? 2 1.10.2022, 22:07

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В столице сильно увеличился спрос на посуточную аренду.

Но Минск не единственный город Беларуси, где можно временно поселиться. Есть, например, Молодечно, куда ходит маршрутка каждые 15 минут, или Жодино. Realt.by посмотрел, что происходит на рынке аренды в городах в часе езды от Минска.

Молодечно

Добраться из Молодечно до Минска можно за час на маршрутке или в среднем за полтора на электричке. Дорога на автомобиле занимает около часа. В Молодечно сдаются пару десятков квартир. На сайтах цены на однушку в сутки начинаются от 45 рублей. Правда, многие объявления давно не обновлялись — и квартиры по ним уже не сдают. Часть на выходные уже занята, но несколько вариантов на завтра журналисты нашли. Звонили в обед в пятницу и хотели заселиться на ближайшие выходные.

— Пока что будет дорого, — сказал один из арендодателей и предложил вариант за 75 рублей вместо 45, указанных на сайте. — В следующие выходные цены, может, и упадут, но пока так.

По второму телефону назвали цену чуть ниже — 70 рублей. А потом добавили:

— Но если у вас там не пьянка, не праздник какой-то, то можно и за 60, в принципе.

Борисов

За час можно доехать на маршрутке из Минска и в Борисов. Ходят они так же часто, как и в Молодечно. По этому направлению часто ходят и электрички. В Борисове сдается около полусотни квартир на сутки. Цены начинаются от 20 рублей, в среднем квартира сдается за 40−60 рублей в сутки. Звоним в рандомную однушку в центре за 45 рублей — на выходные оказывается свободна. Еще одна — то же самое, но если заехать после 12 часов. К этому времени хозяин собирается навести порядок после предыдущих жильцов. Просторную однушку с хорошим ремонтом сдают за 115 рублей в сутки. В выходные она оказывается занята, но с понедельника здесь готовы принять новых арендаторов.

— Если будете оставаться больше чем на 5 дней, сделаем скидку — сутки будут за 100, — говорят по телефону.

Жодино

На борисовской маршрутке можно доехать до Жодино. Дорога займет около 40 минут. Здесь около 20 объявлений об аренде, две трети из которых актуальные. Цены, в основном, от 35 до 60 рублей. Есть несколько вариантов, чтобы заехать в субботу утром.

— Вас будет меньше четырех? Тогда цена актуальна — 45 рублей, — сказала хозяйка просторной однокомнатной квартиры с неплохим ремонтом. — Если больше четырех — за каждого человека плюс 10 рублей. Всего спальных мест в квартире шесть.

Дзержинск

Маршрутка до Дзержинска ходит тоже часто. В точку Б приезжает за час: много остановок по дороге. Здесь объявлений об аренде меньше, чем в предыдущих городах. Цены — от 15 за квартиру с совсем старым ремонтом до 65 рублей в сутки. В Дзержинске снять квартиру оказалось сложнее — несколько оказались заняты, еще по нескольким телефонам никто не ответил. Свободной в ближайшие выходные оказалась только одна квартира — за 40 рублей в сутки.

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