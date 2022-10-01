Схватка жабы с гадюкой Борислав Береза

1.10.2022, 22:14

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Борислав Береза

На Минобороны РФ пошли в атаку.

В России начался срач. Яркий и смешной. Кадыров и Пригожин пошли в атаку на российское Минобороны и силовиков.

Силовики молчат. Все. Руснявое МО молчит, ФСБ молчит. И остальные молчат. Заткнулись. Тиктокер и глава ЧВК с бандюками унизили российских силовиков.

Со стороны это смешно и силовики выглядят, как трусы и посмешища, если бы не одно «но». В России силовики привыкли отвечать молча, подло и со спины. Поэтому интересно будет понаблюдать на эту схватку жабы с гадюкой. Успехов всем сторонам! А мы за попкорном.

Борислав Береза, Telegram

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