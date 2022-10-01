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«По сути, скорая помощь сведена к службе социального такси»

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  • 1.10.2022, 22:22
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«По сути, скорая помощь сведена к службе социального такси»

В Беларуси выстроена так называемая «коечная система».

Предпрениматель Александр Кнырович пообщался с белорусским врачом, который переехал на работу за границу и рассказал о недостатках отечественной медицины, пишет «Салiдарнасць».

Около тысячи врачей выехали из Беларуси и трудоустроились в Польше. Кнырович отметил в новом видео: но глядя на статистику, на Родине все не так и плохо. Средние зарплаты вполне приличные на местном фоне, обеспеченность койками, медоборудованием и людьми — более чем высокая.

Станислав, один из тех врачей, кто уехал из Беларуси, объяснил, что здесь не так.

В Беларуси выстроена так называемая «коечная система»: нет больных — нет бюджетных денег. Поэтому, как рассказал Станислав, люди искусственно задерживаются в больницах на лишние несколько дней: «Просто чтобы пациент был в стационаре».

Хотя, по его словам, «чем меньше человек проводит времени в больнице, тем здоровее он будет».

Врачей вынуждают выписывать в основном лекарства белорусского производства, хотя их эффективность под вопросом.

– Белорусские лекарства – это в основном дженерики. Какая-то зарубежная компания придумала лекарство, запатентовала его, но патент в медицине не вечный. В теории дженерик должен работать, как и оригинальный препарат. Но на практике мы не знаем этого, т.к. в Беларуси нет соответствующего контроля и статистики, – сказал Станислав.

Он рассказал о «парадоксе»:

– Есть группа лекарств, которые в Беларуси почему-то «работают», хотя в остальном цивилизованном мире доказано, что они вообще неэффективны. Например, препараты для беременных.

Группе пациентов, которых отправляют в больницу на «полежать», выписываются условно безвредные препараты: их можно дать, а можно и не дать – разницы не будет. Так в больнице бесполезно тратятся ресурсы.

По словам Станислава, единственный способ для врача обеспечить себе достойную жизнь — работать на 1,5, а лучше на 2 ставки.

– Идет работа в нарушение трудового законодательства. Формально (как и все остальные) медики не имеют права работать больше 24 часов. У нас на практике: пришел на смену в 8 утра, а вышел в 16 часов следующего дня – то есть 32 часа кряду. А завтра опять на работу, новый заход на 32 часа. На это в принципе давно никто уже не обращает внимания. Водителям нельзя много работать, диспетчерам – нельзя, врачам – можно. Это такой способ закрытия дефицита кадров, – рассказал Станислав.

Он считает, что скорая помощь выполняет в Беларуси несвойственные ей функции, т.к. должна реагировать на любой вызов. А за ложный люди ответственности не несут.

По сути, скорая помощь сведена к службе социального такси. Но только не в виде одного таксиста, а целой бригады в несколько человек.

– Вызывают, например, когда у ребенка высокая температура. А работа скорой помощи – это помощь при остановке сердца, дыхания. Когда человеку нужно экстренная помощь прямо сейчас, а не когда нужно решить: везти человека в больницу или нет. Если человек хочет, чтобы его осмотрели – нужно добраться до места, где это возможно, – рассказал Станислав, подчеркивая то, как расточительно тратятся выделенные на медицину деньги.

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