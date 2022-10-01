Эксперт: Очень важно то, что произойдет за следующие несколько недель возле Херсона 1 1.10.2022, 22:45

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Это «будет третья поворотная точка в войне».

Об этом заявил президент The Jamestown Foundation Глен Ховард в интервью «24 канала».

Он считает, что если ВСУ освободят Херсон, то это «будет третья поворотная точка в войне».

«Если украинцы смогут перенести свою линию обороны за реку Оскол, а также освободить территории на Луганщине, то это сформирует новый рубеж обороны до начала зимы. Это заложит основу для последующих успехов и даже выхода на Мариуполь. Очень важно то, что произойдет за следующие несколько недель возле Херсона. Если украинцы освободят Херсон, то это будет третья поворотная точка этой войны. ВСУ выйдут на линию реки Днепр и смогут подготовить наступление на Чонгар, перерезать поставки воды в Крым», - пояснил он.

Военный эксперт выразил мнение, что деоккупация Херсона и Новой Каховки будет мощным ударом для российского президента Владимира Путина.

«Этого я ожидаю в течение следующего месяца. Далее начнется зима и война замедлится. Украина продолжит перевооружение армии, а у россиян будет продолжаться мобилизация. Следующей весной россияне окажутся в значительно более слабой позиции, чем были до сих пор», - считает американский специалист.

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