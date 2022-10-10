Зеленский: Россия отказалась от подлинных переговоров 10.10.2022, 3:12

Террор — это преступление, за которое должно быть наказание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

«Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожью, которые только на этой неделе, за время с 3 октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек», — напомнил президент в видеообращении 9 октября.

Он отметил, что за последние дни Россия наносила удары и по другим городам, в частности по Харькову и по городам Донбасса, а также удары иранскими беспилотниками.

Зеленский подчеркнул, что абсолютное большинство этих ударов были по гражданской инфраструктуре и по гражданским людям.

«Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров. Террор — это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне — это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу», — заявил президент.

Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине противостоять террору, воюет и работает ради возвращения Украине мира и каждому украинцу — гарантий права на жизнь и безопасность.

«Вечная память всем жертвам российского террора», — сказал в конце своего видеообращения Зеленский.

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