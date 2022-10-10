Невзоров: Путин не обратил внимания, что его генерала Лапина на всю страну отхлестали 10.10.2022, 4:16

Война может вспыхнуть на территории России.

Война с Украиной показала, что президент России Владимир Путин часто действует нелогично и не обращает внимания на важные события, в том числе на беспрецедентную критику военачальников. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону высказал получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

«Для него нет логичного и нелогичного. Он существует в мире, где не существует логики, где не присутствуют причинно-следственные связи, где есть только его «хочу». И он, наслаждаясь этой совершенно безграничной властью... Его научили ею наслаждаться. Он 20 лет в этом практикуется. Он не обращает на такие вещи внимания», – сказал Невзоров.

В качестве примера он привел критику командующего российским Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и связанного с частной военной компанией «Вагнер» российского бизнесмена Евгения Пригожина. Кадыров обвинил Лапина в потере контроля над Лиманом Донецкой области. В своем Telegram-канале он заявил, что Лапин, которой руководил обороной этого участка, не обеспечил войска «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». Пригожин Кадырова поддержал.

«[Путин] не обратил внимания на то, что его генералов, вместе с которыми он разрабатывал стратегический план – того же самого Лапина, – взяли и прилюдно на всю страну отхлестали Кадыров и Пригожин. Причем не просто отхлестали – они еще нагадили в фуражку Лапину и надели эту фуражку на голову. И ржут, понимают, что их сейчас настолько боятся, что им никто не ответит», – сказал Невзоров.

По его мнению, такие заявления Кадырова и Пригожина свидетельствуют о том, что они «абсолютно не переживают за свою судьбу».

«То же самое они себе позволяют в отношении [министра обороны Сергея] Шойгу, [начальника Генерального штаба вооруженных сил России Валерия] Герасимова. Другое дело, что те-то тоже дипломированные идиоты и ни тех, ни других не жалко. Но мы видим, что Путин и логика, Путин и здравый смысл, Путин и даже элементарная выгода – абсолютно не связанные между собой вещи», – сказал публицист.

Он считает, что именно потому, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

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