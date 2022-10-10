Аналитики: Доллар прилично вырос, но это не предел 10.10.2022, 7:46

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Самое время закупить американскую валюту.

На минувшей неделе курсы доллара и евро показали значительный рост на Белорусской валютно-фондовой бирже. И судя по развитию событий, это далеко не передел роста, пишет myfin.by.

К концу прошлой недели, как и предполагали аналитики, курс российского рубля на белорусском валютном рынке закончил торги в красной зоне, курсы доллара США и евро активно росли.

Основная причина такого поведения валютных пар лежала в ослаблении курса российского рубля на торгах Московской валютной биржи. В моменте курс валютной пары USD/RUB поднимался до 61,6565, закрылись торги при значении USD/RUB 61,0025. Евро в Москве также росло в цене и торги прошлой недели закрылись с котировкой EUR/RUB 60,710. За прошлую неделю российский рубль снизился к паре основных валют примерно на 3,0-3,5%.

Как указывают эксперты, снижение курса рубля могло быть более впечатляющим, но неким противовесом этому процессу стала растущая цена на нефть. Цена барреля «черного золота» вернулась к росту после решения саммита OPEC+ о снижении уровня добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

От минимума 26 сентября в 82,44 USD/Br цена нефти марки Brent вернулась к значению в 98,45 USD/Br, чуть не достигнув заветных 100 долларов за бочку.

Поскольку основной фокус событий пришёлся на окончание недели, высока вероятность, что текущая неделя будет проходить под влиянием именно этих факторов – курс российского рубля будет снижаться к основным валютам, но растущая цена на нефть будет оказывать противодействие ослаблению рубля. Какой фактор возьмёт верх – покажет время.

Быстрый рост курсов валют в Беларуси

На белорусском валютном рынке это всё спроецировалось в рост курсов доллара США и евро.

Американская валюта за прошлую неделю прибавила +4,38% и закрыла торги на отметке в USD/BYN 2,5367. С начала года курс практически не изменился, есть движение на минимальные -0,45%.

Евро показало практически такой же результат, поднявшись в цене на +4,67% до EUR/BYN 2,4686. С начала года отставание сократилось до -14,36%.

Но тут есть нюанс – торги на белорусской валютной бирже заканчиваются в 13:00, но чуть позже, в 15:30 по Минску была опубликована статистика американского рынка труда nonfarm payrolls. Данные NFP – классика валютного рынка и по ним формируется тренд пары EUR/USD на некоторый период.

Так вот, последние NFP в очередной раз поддержали доллар США и пара EUR/USD к окончанию торгов прошлой недели свалилась до отметки EUR/USD 0,9745. Есть шанс что снижение пары может продолжиться до EUR/USD 0,9500.

Сопоставив все факторы, влияющие на белорусский валютный рынок (курс российского рубля и пары EUR/USD), можно ожидать с открытием текущей недели дальнейшего снижения курса российской валюты до RUB/BYN 4,0500-4,1000 за 100 российских.

Евро может остаться на текущих уровнях около EUR/BYN 2,4500. А вот американская валюта в таких условиях имеет шансы подняться до USD/BYN 2,5500-2,5700.

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