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В Борисовском районе произошло страшное ДТП

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  • 10.10.2022, 8:01
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В Борисовском районе произошло страшное ДТП

Погибли водитель и ребенок.

Автоавария произошла вчера около 17:30 на автодороге Н8081 Борисов — Барань — Моисеевщина — Холопеничи вблизи деревни Демидовка, сообщает ГАИ Минской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении райцентра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с минивэном HAVAL под управлением жителя Борисовского района (возраст устанавливается).

В результате происшествия погибли водитель минивэна и его пассажир-мальчик. Еще шесть человек, из которых трое несовершеннолетних (2005, 2007 и 2020 г. р.), доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС.

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