Мобилизованных россиян бросают на фронт под Херсоном 4 10.10.2022, 8:10

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Военнослужащие экипированы средствами защиты старого образца.

Критическая ситуация складывается в 127-ом стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса РФ, сообщает Генштаб ВСУ. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49-ой армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием.

Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

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