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Мобилизованных россиян бросают на фронт под Херсоном

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  • 10.10.2022, 8:10
  • 8,760
Мобилизованных россиян бросают на фронт под Херсоном

Военнослужащие экипированы средствами защиты старого образца.

Критическая ситуация складывается в 127-ом стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса РФ, сообщает Генштаб ВСУ. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49-ой армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием.

Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

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