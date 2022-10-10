ISW: Российские пропагандисты изменили нарратив 2 10.10.2022, 8:27

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РосСМИ все больше отдают себе отчет в том, что война идет плохо.

В России меняется представление о траектории войны и возможностях ВСУ, население этой страны, похоже, переживает грубое пробуждение. А российские медиа признают, что украинское контрнаступление на юге представляет значительную угрозу для оккупационных войск. Об этом пишет Институт исследования войны со ссылкой на сами заявления кремлевских пропагандистов.

Это признание является значительным отклонением от предыдущего нарратива (который в течение месяцев подавался пропагандистами и российским Минобороны) о том, что наступление украинской армии в Херсонской области было «невозможным или провалилось»:

«Российские источники меняют свое алиби, утверждая, что украинцы не преуспели бы без прямого участия НАТО, распространяя нарратив о том, что Россия воюет против мощного западного блока, а не против самой Украины».

Непонятно, как такие оправдания влияют на внутреннюю аудиторию, но внезапные отклонения от многомесячных заявлений о неспособности Украины продвигаться на юге могут вызвать определенную обеспокоенность среди российской общественности, которая уже озабочена мобилизационными запугиваниями».

Соловьев взялся цитировать Ленина

Российские голоса в информационном пространстве требуют от российских военных в ответ на взрыв Керченского моста вернуть инициативу на поле боя и возобновить ракетную атаку по украинской инфраструктуре. Соловьев процитировал высказывание Владимира Ленина о том, что «войну нужно вести по-настоящему или ее нельзя вести вообще» и призвал к массовой кампании ударов по критической инфраструктуре Украины. Военные обозреватели и доверенные лица поддержали заявления Соловьева, отметив, что опасаются повторного нападения на Крымский мост.

Становится все более очевидным, что российские голоса в информационном пространстве все больше отдают себе отчет в том, что война идет плохо, нападая на стратегию молчания Кремля и призывая к публичному участию Путина в войне. Один милитари-блогер даже отметил, что пора для «радикальных, быстрых и срочных изменений» в России. Непонятно, сможет ли Путин полностью удовлетворить эти требования по изменениям. Он, однако, может попытаться ответить или отвлечь эту критику во время встречи с Советом безопасности России, запланированной на 10 октября.

В американском ведомстве прогнозируют, что формирование в информационном пространстве срочной потребности изменений в Кремле может представлять угрозу Путину, если он не сможет реализовать что-либо необходимое для изменения траектории войны.

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