CNN: У Путина отобрали «обручальное кольцо» 2 10.10.2022, 8:33

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Фото: Getty Images

Его «историческая миссия» на грани провала.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Путин с Бастрыкиным обсуждают происшествие на Крымском мосту. В ролике хорошо видно, как главе РФ тяжело даются слова о мосте, который он считал своим личным детищем.

Сегодня, 10 октября, журналисты CNN сообщили, что глава Кремля воспринял удар по мосту как удар по нему самому. Путин видит, что сейчас вся его «историческая миссия» под угрозой провала.

Источник спешит напомнить, что на строительство моста РФ пришлось потратить 4 млрд долларов. Сам Путин называл его своим проектом и детищем, а также принимал участие в его торжественном открытии, проехавшись за рулем автомобиля.

Американские журналисты заявляют, что для Путина Крымский мост, связывающий Крым и РФ, был таким себе «обручальным кольцом» с самой Украиной.

Несколько лет подряд Путин твердит одну и ту же фразу, что Украины как отдельного государства никогда не существовало, а свою главную миссию видел в «возвращении» Украины в состав РФ, и атака на мост — это атака на самого Путина, а значит он не будет молчать и обязательно ответит. Журналисты не исключают, что сейчас верх может взять не разум, а эмоции. Этот момент опасен не только для самой Украины, но и всего остального мира.

Именно сегодня, 10 октября, Путин назначил совещание Совбеза РФ относительно ситуации с Крымским мостом.

8 октября рано утром появилась информация о ЧП на Крымском мосту. В РФ заявили, что водитель грузовика привел в действие взрывное устройство, в результате пострадало автомобильное полотно, а также железнодорожная колея.

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