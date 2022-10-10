Жители украинского села на границе с Беларусью: Лукашенко неадекватный 1 10.10.2022, 8:40

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Верят ли в новое вторжение из Беларуси жители украинского приграничья?

С конца сентября военные аналитики снова начали сообщать о перемещении российских войск в Беларусь и дальше по территории этой страны к границам Украины и не исключили нового вторжения в Украину с территории Беларуси. Сообщалось, что Россия направила в Беларусь несколько эшелонов: это совпало по времени со встречами Лукашенко с Владимиром Путиным. В ответ украинские войска даже начали учения на границе с Беларусью– примерно в тех местах, где весной в Украину с территории Беларуси вторглись российские войска.

Верят ли в новое вторжение из Беларуси жители украинского приграничья? Корреспондент «Настоящего Времени» Борис Сачалко отправился в села Черниговской области: они одни из первых попали под удар российской армии в феврале.

Село Москали в Черниговской области, где живут около 100 человек, находится всего в 20 км от границы с Беларусью. Местный житель Юрий Дахно, собиратель этники, рассказывает, что название села, вероятно, происходит от того, что в нем жили военнослужащие, солдаты, которые после возвращения Любецкой волости Великому княжеству Литовскому в 1508 году остались на этой территории.

У Юрия в селе пять хат с музейными экспонатами местной старины. В одну из них еще 24 февраля спрятали вывески с названием села. Местные жители подозревали: российские военные на название могут обидеться.

«Мы сначала думали, что это наши едут. А потом уже рассмотрели, что красные флажки висят, – вспоминает Юрий первые дни вторжения российских военных. – Я вышел к ним разговаривать. На русском языке говорил, дословно: «Ребята, что за х*рня?» А они: «А мы и сами не знаем». Я им говорю: «А нельзя вам обратно вернуться?» А они: «Ну, это пускай наши президенты договариваются, иначе нам обратно дороги нет».

Под российской оккупацией село Москали было месяц. Юрий говорит, что российские военные сорвали в округе все украинские флаги, а также ходили по дворам, рассматривали. Все старинные вещи Юрий спрятал в сундуки, а окна позакрывал. Он ожидал, что россияне будут «грабить и мародерничать», но его музеи не тронули.

Юрий добавляет: несмотря на название и на историю села, чужую армию здесь встретили недружественно. Многие местные жители ушли в партизаны, расставляли мины, докладывали в областной центр о перемещении российской техники и военных: за это они даже получили медаль от погранслужбы.

Даже природа, шутит Юрий, местным помогала бороться с оккупантами:

«Вот видите дерево, ясень? Танк в него въехал: пьяные они ехали и отломали эту деталь с танка, – рассказывает он. – А эти деревья, пять ясеней, были посажены в честь партизан, погибших во Второй мировой!»

Жители многих приграничных деревень в этом районе после начала вторжения под боком у российских солдат спасали брошенную украинскую технику: ее отремонтировали и потом отдали украинским военным.

«Конечно, было страшно. Но надо было, потому что техника недешевая и новая, и возле Беларуси: ее могли бы и в Беларусь перетянуть, – объясняют украинские сельчане. – А нашим ребятам она понадобилась».

В начале апреля российская армия вышла из села, отступив из всей Черниговской области. Местные жители вздохнули с облегчением, но в последние дни в селах снова начали опять шептаться: могут повторить?

Семья Елены Чаус месяц прожила в оккупации в поселке Михайло-Коцюбинское в Черниговской области. Елена рассказывает о мародерстве российских солдат, как они ради развлечения стреляли из автомата над головами людей и попытались задавить ее на улице:

«Учитывая и анализируя действия Путина и Лукашенко, возможно все. Потому что люди они неадекватные, – говорят жители приграничных украинских деревень. – Лукашенке деваться некуда. Европа его не примет. Ну и куда ему? Только Россия остается. Этот Лукашенко – несерьезный человек. От него добра ждать не надо».

О будущем в местных селах говорят осторожно, но местные жители заявляют: они ничего не боятся.

«Тут пять минуток – и речка. И за речкой уже Беларусь. Будет, так будет. Жизнь раз дается», – замечает местная жительница.

«Пускай идут, мы уже привыкли. Сначала, конечно, было страшно, а сейчас уже нет», – заявляет другой житель приграничной деревни, которая находится совсем рядом с территорией Беларуси.

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