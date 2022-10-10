Ссора российских генералов Виктор Небоженко

10.10.2022, 8:54

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В России уже есть четыре военачальника, руководящего войной против Украины.

Путин назначил генерала Суровикина ответственным за всю войну в Украине и ждет от него «хороших новостей». Это говорит о том, что Путин упорно будет цепляется за российскую агрессию в Украине пока есть хоть один призрачный шанс победы. На самом деле, по факту, в России уже есть четыре военачальника, руководящего войной против Украины – Путин, Суровикин, Шойгу и Герасимов. И у каждого есть своя стратегия «победы» и общая стратегия поражения в Украине.

Теперь объективно, проигравшие российско-украинскую войну министр обороны Шойгу и начальник Генерального штаба Герасимов, которые в один голос обещали Путину легкую победу в Украине, блицкриг, больше заинтересованы в поражении нового военного фаворита Путина – генерала Суровикина не меньше, чем вся «партия мира» возле Путина. Ибо Путин наверняка пообещал новому фавориту в случае «победы» в Украине выбрать себе любую должность – министра обороны или начальника Генштаба РФ. И зачем это Шойгу или Герасимову.

Еще хуже ситуация складывается у Кадырова и Пригожина. Их войска на фронте не подчинялись никому, а теперь будут вынуждены попасть под командование генерала Суровикина, который не потерпит военной анархии на фронте. Но Путин не даст Кадырова и Пригожина в обиду – их войска нужны для защиты Путина в самой России, а не для войны в Украине. Поэтому Суровикина ждет как поражение на фронте, так и поражение от тандема Кадыров-Пригожин. Или ему придется присоединяться к военным, недовольными Путиным.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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