Белорусский журналист на месяц стал сыроедом: как изменился организм 10.10.2022, 9:03

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Диетологи считают, что такой метод питания — не про здоровье.

Фразой «Я вегетарианец» уже никого не удивишь, такие знакомые и знакомые знакомых есть у каждого. «Я сыроед» звучит гораздо более загадочно и интригующе (берегитесь вопросов про сыр). И самое главное, что в Минске они есть, и их становится все больше. Эти люди едят лишь растительную пищу, причем только такую, которая не подвергалась термической обработке. Стать сыроедом нелегко: нужно изменить всю систему питания. Журналист onliner.by Артем Беговский пребывал в новом состоянии целый месяц, и результаты такого питания приятно удивили: вес уменьшился на 5,4 килограмма. Что еще изменилось и каково это — быть сыроедом четыре года, читайте в материале.

В чем суть

Сыроедение — система питания, близкая к веганству: она подразумевает употребление только растительной пищи. Разница в том, что эта пища — овощи, фрукты, грибы, проростки, корнеплоды — не должна подвергаться термической обработке. Идея такого подхода проста: сырая «живая» пища сохраняет все витамины и микроэлементы и легко усваивается. Сыроеды полагают, что человек не создан для употребления термически обработанной еды, а необработанная растительная пища — самая естественная и полезная.

Но сперва давайте познакомимся с тем, кто сидит на сыроедении несколько лет и знает обо всех подводных камнях этой системы питания.

«Родные так вообще думали, что я сектант или псих»

Виктор сыроедит четвертый год, но, конечно, не обходилось без единичных срывов: иногда парень снова становился веганом. За это время его вес опускался с 89 килограммов до 64. К счастью, обошлось без обмороков. Ему 35, он верит в теории заговора, что сыроедение убирает какую-то там слизь и продлевает жизнь. Перед встречей он поспал всего четыре часа — говорит, что этого хватает его организму для восстановления сил. Любимый фрукт — хурма, вместо ссобоек на работу Виктор берет десяток яблок и зелень.

— Раньше я весил 89 килограммов, был больше, сильнее, ходил в зал и мог за раз выпить десяток яиц, — рассказывает Виктор. — Никогда не думал, что когда-нибудь стану веганом. На эту дорожку пришлось встать из-за проблем со здоровьем. Переход к сыроедению был плавным: в 2017-м я стал вегетарианцем, через год — веганом, а когда на просторах YouTube наткнулся на видео о сыроедах, решил попробовать — продолжаю по сей день.

Поначалу, конечно, было тяжело: на любом мероприятии, где накрывают стол, из блюд мясо да колбаса. Родные так вообще думали, что я сектант или псих. Отношения испортились, но, когда я показал результат, их мнение поменялось. Друг сказал: «Лучше бы ты пил, ел мясо и общался с девушками». Так потихоньку все друзья и отваливаются.

Чтобы выбрать три-четыре яблока, которые я съем за один раз, приходится тратить по 40—50 минут. Еще много времени уходит на приготовление сыроедческих блюд, но это того стоит. Конечно, у меня ушли те силовые показатели и мышечная масса, но сам рельеф и форма сейчас хорошие. У меня прошли отеки ног и боли в поджелудочной. Чтобы выспаться, мне хватает четырех-пяти часов в сутки. Энергии достаточно на весь день.

Если сыроед начинающий, то его день почти всегда начинается с льняной каши. Многие едят орехи, проращивают зеленую гречку, чечевицу и так далее. Если масло, то только нерафинированное и холодного отжима. Рацион мне не приедается, мои рецепторы стали настолько чувствительными, что, надкусывая яблоко, я могу почувствовать нотки апельсина и мандарина. С каждым годом питание становится все проще и проще, а по объему — меньше. Ведь когда-то мой день начинался с шестилитрового контейнера яблок, или я съедал 16 бананов за раз. Сейчас же мне хватает четырех яблок на день.

Первые год-два у меня был жуткий жор. На форумах пишут, что у сыроедов выпадают волосы. Было такое, но за месяц с вами ничего подобного не произойдет. Длительное сыроедение не для слабаков: надо пережить худобу, слабость, выпадение волос, прыщи, а если не включить в рацион капусту или семечки, в которых содержится кальций, могут быть проблемы с зубами. Зато пот не пахнет и волосы не засаливаются. Да, либидо падает. Я могу восхититься красотой женщины, но такого влечения, как раньше, нет. Мысли чистые, становишься добрее и спокойнее.

Я считаю, что сыроедение может попробовать каждый, чтобы хоть кишечник почистить.

Диетолог: «Чистое сыроедение — это не про здоровье»

Кому сыроедение точно подходит, а кому противопоказано, помогла разобраться диетолог-нутрициолог, ведущий специалист Медицинского центра снижения веса Марта Марудова.

— Приверженцы этой диеты считают, что продукты, подверженные термообработке, организму не нужны. По их мнению, нагревать пищу рекомендуется не более чем до 60°C, но лучше вообще этого не делать. Они считают: раз у наших предков не было возможности термически обрабатывать пищу, они если все сырое, поэтому и нам привыкать не нужно.

Второй аргумент в пользу сыроедения заключается в том, что продукты, проходящие термообработку, теряют свою питательную ценность. И в этом есть доля правды, потому что тот же витамин C разрушается при высокой температуре. С другой стороны, сыроеды говорят, что при приготовлении пищи разрушаются ферменты. Но наш организм настолько мудр и совершенен, что вырабатывает их сам.

Безусловно, от сыроедения есть определенная польза. Например, ВОЗ рекомендует употреблять не менее 500 граммов фруктов и овощей в сутки, а лучше больше. В наших широтах количество зелени в рационе недостаточно, особенно в зимний период. А это, в свою очередь, способствует набору веса (потому что мы употребляем больше углеводов), низкому содержанию клетчатки, витаминов и микроэлементов в организме. Медики даже говорят, что полноценная профилактика рака кишечника (один из самых частых видов онкологии) невозможна без должного количества овощей и фруктов в рационе.

Сыроед, употребляя в пищу овощи и фрукты, рекомендации ВОЗ выполняет. Но вред здесь тоже есть. В большинстве своем сыроеды не едят мясо, отчего витамины группы B у них в недостатке. Отсюда появляются такие болячки, как аменорея у женщин, бесплодие, выпадение волос, ломкость ногтей, бледность кожных покровов, плохая кожа, а также возможные проблемы с нервной системой, тревога, депрессия. Также не стоит забывать, что каждая именная клетка нашего организма — это белок, а у сыроедов наблюдается его явный недостаток, поэтому их иммунитет страдает. Исследования показывают, что приверженцы длительного сыроедения вдобавок страдают от низкого уровня омега-3 и витамина D.

Такое питание категорически не подходит детям и подросткам, беременным и кормящим матерям, а также людям пожилого возраста.

Реально ли похудеть на такой диете? Безусловно. Мы худеем не от того, что мы едим сырую или термически отработанную пищу, а от дефицита калорий. Так как овощи и зелень имеют низкую калорийность, то съесть их можно очень много. Другая история — это белковое голодание, поэтому диета считается одной из самых сложных и «голодных».

Правда где-то посередине. Чистое сыроедение — это не про здоровье. Нет ни одного официального исследования, которое доказало бы обратное. А те, что есть, говорят о субъективных положительных эффектах у испытуемых.

Но отдельные элементы сыроедения в свой рацион включать можно: следить за нормой овощей и зелени и есть их в сыром виде, если нет противопоказаний, например гастрита и болезней ЖКТ. А в качестве десерта употреблять не конфеты с печеньками, а фрукты и ягоды — это, безусловно, крайне положительно скажется на здоровье и талии.

Показатели вернулись в норму

Я же сыроедил с 5 сентября по 5 октября, без подготовки и плавных переходов. В один кулак взял всю свою силу воли, в другой — банан и начал эксперимент. Рацион «до» оставлял желать лучшего: я ел что попало — начиная от чипсов и газировки и заканчивая всеми видами фастфуда. Полазил по форумам, где вычитал, что каждый начинающий сыроед столкнется с головокружением, слабостью, выпадением волос и повышенной температурой. Стал морально готовиться к худшему. Но ничего из вышеперечисленного за месяц так и не произошло.

Тяжело было психологически, когда привычный маршрут в магазине ограничился отделом с овощами да фруктами. Но даже там выбрать что-то стоящее сыроеду трудно. Другое дело — осенние ярмарки и рынки. Качество продукции отличается в разы, как и цены. Новый рацион стал максимально однотипным: я ел виноград, яблоки, бананы, сырой арахис, арбуз по выходным и салат из помидоров, огурца, редиса и зеленого лука.

Ломка по шаурме и гамбургерам особо чувствовалась на выходных, когда делать было нечего, а время убивать как-то нужно. Хотелось просто чего-то теплого, но это, как мы писали выше, табу. Кофе? Только заряженный на подоконнике от солнечных лучей чай (вычитал на том же форуме), но это уже совсем беспредел. От кофе я отказался, поглощал кипяток и чай без сахара. Свежевыжатые соки прошли мимо меня: во-первых, не в каждом магазине продается такое чудо, а во-вторых, пить-то особо и не хочется — воды в овощах с фруктами хватает.

Отмечают, что тело совершенно перестает издавать неприятные запахи — сыроед может неделями носить одни и те же носки и футболку. Запах есть, как и раньше. Из ощутимых изменений — нормализовался сон, пропало желание есть вредную еду и запивать все это газировкой, я меньше уставал и даже не злился на друзей, которые подкалывали и чуть ли не тыкали мне в лицо пиццей.

Еще один плюс сыроедения — экономия. Я даже чувствовал, как от моей диеты в магазинах в округе падает средний чек. Вместо классических ежедневных трат в 50—75 рублей я тратил рублей 15—25.

Биологические же изменения хорошо видны по результатам биоимпедансного анализа. Вес был 81 килограмм, стал 75,6. Жировая масса немного подросла из-за орехов и оливкового масла. Активная клеточная масса вернулась в норму. Она уменьшилась за счет белкового компонента, так как его я недобирал.

— Ваш организм находился в более экономном режиме — скорее всего, из-за того, что пищу было проще переваривать. Фазовый угол был слишком высок, чтобы быть правдой, сейчас он вернулся в норму. Это влияет на работоспособность. Судя по показателям, организм хорошо очистился и вернулся в норму. Периодически неплохо делать такие сыроедческие чистки, — рассказал терапевт, глядя на эти бумажки.

По анализу крови тоже есть хорошие изменения: упал холестерин, чуть-чуть подрос общий белок (казалось бы!).

Из того, что я съел за месяц, банкетный стол не накроешь, но я точно не голодал.

В процессе эксперимента были съедены: 22 банана, 8 нектаринов, 6,6 килограмма зеленого винограда и 4 — синего, 5 кило огурцов, 6 — томатов, 800 граммов зеленого лука, 14 груш, 2 пучка редиса, 1 килограмм сырого арахиса, 120 граммов миндаля, 150 граммов фиников, 17 яблок, 2 апельсина, 100 граммов ежевики, 2 арбуза и 1 дыня.

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