Ученые обнаружили в Антарктиде ДНК возрастом миллион лет 10.10.2022, 9:11

Теперь исследователи могут проследить, как менялся климат.

Ученые обнаружили в море Скоша, расположенном к северу от Антарктиды, фрагменты ДНК возрастом 1 миллион лет. Эти фрагменты органического материала могут быть неоценимы для описания истории региона – определение того, что жило в океане и в какой период времени, пишет meta.

Восстановленные образцы, которые технически называют sedaDNA (sedimentary ancient DNA – осадочная древняя ДНК) окажутся полезными в текущих усилиях понять, как изменение климата может повлиять на Антарктиду в будущем. Морской эколог Линда Армбрехт из Университета Тасмании в Австралии отмечает, что это самая старая аутентифицированная морская седаДНК на сегодняшний день.

СедаДНК встречается во многих средах, включая земные пещеры и вечные субарктические мерзлоты, в которых ранее удалось обнаружить такие фрагменты ДНК в возрасте 400 000 и 650 тысяч лет.

Низкие температуры, низкое содержание кислорода и отсутствие ультрафиолетового излучения делают полярные морские среды, например море Скоша, прекрасными местами для хранения седаДНК, где она остается невредимой и ждет, когда ученые ее найдут.

Восстановленная ДНК была изъята со дна океана в 2019 году. Она прошла комплексный процесс контроля загрязнения, чтобы убедиться, что маркеры возраста, встроенные в вещество, были точными.

Среди других находок наряду с седаДНК команда обнаружила диатомовые водоросли (одноклеточные организмы), датируемые 540 000 лет назад. Вместе эти находки помогают ученым вообразить, как эта часть мира развивалась в течение огромных промежутков времени.

Команда смогла связать численность диатомовых водорослей с более теплыми периодами, последний из которых в море Скоша был примерно 14 500 лет назад. Это привело к увеличению общей активности морских организмов в регионе Антарктиды. Такое изменение связано с быстрым повышением уровня моря по всему миру и массовой потерей льда в Антарктиде из-за естественного потепления.

Это последнее исследование является доказательством того, что методы sedaDNA могут быть полезны для реконструкции экосистем в течение сотен тысяч лет, давая ученым совершенно новый уровень понимания того, как изменились океаны.

Ученые неукоснительно усовершенствуют методы изъятия этих древних фрагментов ДНК из земли и устраняют "шум" и препятствий, оставленных всей современной ДНК, чтобы получить аутентичный взгляд на прошлое. Большее понимание прошлых климатических изменений и того, как на них отреагировала экосистема океана, означает более точные модели и прогнозы того, что может произойти дальше вокруг Южного полюса. Антарктида является одним из наиболее уязвимых регионов для изменения климата на Земле, и изучение прошлых и нынешних реакций этой полярной морской экосистемы на изменения окружающей среды является срочной задачей.

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