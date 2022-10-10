Ракетная атака на Киев: спасатели сообщили о жертвах и раненых 10.10.2022, 9:17

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Появились кадры с горящими автомобилями.

В результате ракетной атаки российских военных преступников на Киев есть жертвы и пострадавшие.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

По ее словам, информация уточняется.

Журналист Денис Казанский опубликовал в Telegram фото с места прилета, где видны горящие машины.

Он также сообщил о жертвах и раненых в результате ракетных ударов.

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