Ракетная атака на Киев: спасатели сообщили о жертвах и раненых
- 10.10.2022, 9:17
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Появились кадры с горящими автомобилями.
В результате ракетной атаки российских военных преступников на Киев есть жертвы и пострадавшие.
Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
По ее словам, информация уточняется.
Журналист Денис Казанский опубликовал в Telegram фото с места прилета, где видны горящие машины.
Он также сообщил о жертвах и раненых в результате ракетных ударов.