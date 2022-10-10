Ассортимент товаров повседневного спроса в Беларуси сократился до 30% 10.10.2022, 9:38

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В целом ретейлеры попадают в негативную ситуацию.

По сравнению с началом года ассортимент товаров повседневного спроса в торговых сетях сократился на 10−30%. Об этом пишет газета «Белорусы и рынок» со ссылкой на руководителя портала Belretail.by Сергея Скорохода.

Больше всего сокращение наблюдается в категории непродовольственных товаров. С полок магазинов пропадает продукция тех брендов, которые заявили о своем уходе с рынка России и Беларуси. К таким, например, относится широкая линейка продуктов компании Henkel. Если товары под этим брендом и имеются в магазинах, то это либо остатки со складов, либо, как сейчас модно говорить, «параллельный» импорт.

В целом ретейлеры попадают в негативную ситуацию, отметил Скороход.

— Во-первых, их доходы главным образом зависят от покупательной способности населения, а она в Беларуси резко сокращается. В июле годовая инфляция достигла 18,1%, к концу года будет еще выше. Белстат утверждает, что доходы населения в рублях растут, но по факту, с учетом инфляции и других факторов, реальные доходы населения падают. Во-вторых, ретейлеры сокращают ассортимент импортной продукции. Трудности с закупками и доставкой в Беларусь испытывают все поставщики. Одна из проблем — трудности с проведением оплаты (банки многих стран не принимают платежи из Беларуси). Вторая проблема — невозможно быстро доставить продукцию автомобильным транспортом из Европы. Ретейлерам приходится либо отказываться от поставок товаров, либо разрабатывать сложные логистические схемы, а они значительно удорожают продукцию, — сообщил эксперт.

Скороход напомнил, что сейчас проходит много мероприятий по контролю ценообразования. По данным МАРТа, за полугодие количество проверок увеличилось на 34%.

— Правда, нужно сказать, что при обнаружении нарушения компанию сразу не штрафуют, а выносят предупреждение. Штраф выписывают только при повторном нарушении. Поэтому ретейлеры вынуждены соблюдать все ценовые коридоры, что позволяет им обеспечивать лишь минимальную рентабельность.

Эксперт отметил, что в ближайшее время инфляция, падение доходов и негативные ожидания населения не исчезнут, а значит, для ретейлеров ситуация будет и дальше ухудшаться. Недавно правительство приняло послабление по «санкционке»: разрешило ввозить в Беларусь сельдерей, пекинскую капусту и киви из «недружественных» стран.

— Это, конечно, хорошо, но очевидно, что глобально данная мера ретейлерам мало поможет. Массовых закрытий торговых сетей сейчас не происходит. Скорее стоит говорить об оптимизации: сети отказываются от малорентабельных торговых точек, от планов по продвижению в новые регионы. Новые магазины открываются разве что в густонаселенных новостройках. Что будет дальше, спрогнозировать нелегко. Думаю, труднее всего придется крупным магазинам с небольшим трафиком. Лучше всего будут чувствовать себя дискаунтеры, которые становятся все более популярными у белорусов. По мере падения доходов населения такой формат станет еще более востребованным. В дискаунтерах люди могут приобрести товары по самой низкой цене. Однако и качество таких товаров, к сожалению, также самое низкое, — считает руководитель портала Belretail.by.

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