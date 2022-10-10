«Под россиян «рисуют» на одометре менее 100 тысяч километров» 10.10.2022, 10:05

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Подборщик авто о том, как выбрать машину и не переплатить.

Ни для кого не секрет, что у многих продаваемых автомобилей скручены пробеги. Это касается как совсем свежих экземпляров возрастом несколько лет, так и потрепанных жизнью машин. В каких из них проще всего установить оригинальный пробег, а в каких это сделать практически невозможно? Об этом и не только abw.by поговорили с автоподборщиком Николаем Ошуркевичем.

«Коммерческую машину видно по косвенным признакам»

– Давай начнем с «бюджетников» Rio, Polo Sedan, Logan, Vesta, среди которых много экс-такси с откорректированными пробегами. В каких из них можно достоверно установить реальный пробег, в каких – нет?

– Машин после коммерческой эксплуатации действительно много. Это не только автомобили из-под такси, а еще из каршеринга, доставки. И пробеги в большинстве из них действительно скручены. В среднем такси в Минске проезжает за год 100 тысяч километров. Недавно смотрели такой экземпляр на авторынке «Ждановичи»: Polo 2019 года, на одометре 80 тысяч, а реально 200 тысяч с хвостиком. Соответственно в Polo можно установить пробег.

Что касается «корейцев» – Accent/Solaris, Rio, – то там достать пробег почти без шансов, потому что он фиксируется только в щитке приборов. Зато найти оригинальный пробег можно в Logan/Sandero, что неоднократно удавалось делать, то есть в случае с Renault, скорее всего, удастся вывести продавца на чистую воду. Мало что могу сказать про Lada Vesta в плане пробега. Заказывают на осмотр их очень редко, поэтому статистики мало, с ходу и не вспомню.

Но в любом случае, когда перед тобой коммерческая машина, ты часто видишь это по косвенным признакам. «Пустые» комплектации, следы химчистки потолка, который часто черный, так как ездят без кондиционера с открытыми окнами. Зацарапанный пластик накладок порогов, дверных карт, ручек, продавленный задний диван на месте правого пассажира. Также многое понятно по состоянию водительского сиденья, типичным повреждениям панелей и торпедо от дополнительного оборудования. Часто встречаются замененные накладки педалей, которые иногда даже до конца не надевают, и прочие признаки.

– Дилеры, продавая машины в трейд-ин, говорят о прошлом этих автомобилей, если у них есть такая информация?

– Если это известно, могут сказать про происхождение авто: и про каршеринг, и про доставку, и про такси. А пробеги они озвучивают те, которые отображаются на «приборках», даже если есть подозрение, что они могут быть откорректированы. Во-первых, надо иметь какие-то доказательства, во-вторых, стоит задача продать авто, а информация о том, что пробег у него корректировался, может отпугнуть потенциального покупателя. Задавайте вопрос в лоб, корректно, если хотите получить нужный ответ от менеджера.

В целом многие продавцы охотнее делятся информацией по авто с подборщиком, чем непосредственно с покупателем до или во время осмотра, потому что прекрасно понимают, что особо ничего не скроешь, тратить время на пустые разговоры нет смысла.

– Среди машин из такси, каршеринга и доставки достойные экземпляры попадаются?

– Попадаются. Пример – тот самый Polo, о котором я говорил в начале. Да, 200+ тысяч километров пробега, но кузов весь в "родной" краске, выглядит хорошо, технически все в порядке. Такую машину даже можно рекомендовать клиенту с оговоркой про реальный пробег и обслуживание в соответствии с ним.

– По твоим наблюдениям есть прямая связь между ценой и состоянием?

– Чаще да. Но это не значит, что по низу рынка обязательно будет плохая машина. Много ситуаций, когда частному лицу нужно быстро продать автомобиль. Если он ориентируется в ценах, то может выставить минимальный прайс и получить деньги в течение дня, а может быть, и нескольких часов. Да, хорошая машина по низу рынка настораживает, но ситуации у продавцов, повторюсь, бывают разные. И наоборот – по верху рынка может быть авто, состояние которого очень далеко от идеала в своем сегменте.

Не нужно тешить себя иллюзиями, что по низу рынка много достойных предложений. Если, к примеру, взять сегмент 10-15 тысяч долларов и смотреть автомобили в диапазоне 10-11 тысяч, чаще всего там будут "дрова" – машины с нюансами, проблемами, требующие вложений.

Это мы говорим об относительно свежих авто, а при поиске старых машин ситуация немного иная. К примеру, Passat B3/В4 есть в продаже даже за 6 тысяч долларов, а есть за 2-3 тысячи. Что за шесть, что за три состояние окажется далеким от идеала, мягко говоря, так как годы берут свое.

«На автомобилях из Европы корректировать пробеги стали чаще

– Давай вернемся к свежим автомобилям, но уже 3-5-летним из-за границы. Среди них в каких марках тяжело обнаружить факт "скрутки" пробега, а в каких легко?

– Если пробег скручивается, что называется, задорого, большинство подборщиков не найдет концов в автомобиле любой марки. Недавно мне попалась машина, о которой я знал, что в ней корректировался пробег, но найти в электронных блоках «родной» так и не удалось.

Благо по автомобилям, недавно пригнанным из Европы, хватает информации. Если это аукционная машина, смотрим информацию с аукциона, ее обычно удается найти если не бесплатно, то за небольшие деньги. По авто из Штатов, как правило, вся история просто «гуглится» по VIN или обнаруживается на Copart или IAAI.

– Но ты же знаешь, что иногда информацию не найти даже по «американцам», ее целенаправленно удаляют.

– Да, есть сервисы, которые зарабатывают на том, что удаляют данные с подобных сайтов. Даже ресурсы, сообщающие о том, что они ни при каких условиях не трут историю, делают это.

– Если машина никак не «пробивается», особенно из США, где информацию, как правило, действительно найти проще простого, лучше не тратить на нее время?

– В случае с битыми «американцами» в любом случае нужно выезжать и смотреть автомобиль, даже если информация о нем есть. Потому что бывают машины с незначительными повреждениями на фото, но отремонтированные весьма некачественно, по сути, их нужно восстанавливать заново. Также во время осмотра можно узнать, что ДТП у авто не первое, что ранее были другие кузовные работы либо во время доставки появились дополнительные повреждения.

Что касается «европейцев», то есть известный белорусский ресурс KA.by, через который можно найти информацию примерно по половине авто, ввезенных в Беларусь. И это без помощи carVertical, благодаря которому процент "пробиваемых" автомобилей увеличивается еще больше.

Но при проверке истории машину по VIN нужно быть уверенным, что в объявлении указан именно ее номер. Часто вписывают VIN «от балды». иногда от машины другой марки либо просто меняют 1-2 символа. Но тут ты сразу понимаешь, что он некорректный. Схема сложнее: найти VIN такой же машины в аналогичной комплектации, у которой хорошая история и небольшой зафиксированный пробег при продаже на аукционе, и указать его. Поэтому самый разумный вариант – позвонить продавцу и попросить фотографию документа с VIN, техпаспорта, к примеру. Если никакого обмана нет, фото, скорее всего, без проблем пришлют.

– Как часто, исходя из твоих наблюдений, скручивают пробеги на свежепригнанных машинах?

– В машинах из Штатов практически никогда – попадаются единичные случаи. А вот на автомобилях из Европы корректировать пробеги стали чаще. Связано это с наплывом россиян. Если белорусского покупателя давно не испугать пробегом 150-200 тысяч на европейской четырехлетке, то жителей РФ такие значения пугают. Поэтому под белорусов если и скручивали, то зачастую немного, условно с 200 до 150 тысяч. А вот под россиян часто «рисуют» на одометре менее 100 тысяч километров.

Средний пробег дизельного авто в Европе – 50-60 тысяч в год. Меньше 30 тысяч километров в год на дизеле там мало кто ездит. А аукционные машины, как правило, еще и эксплуатировались юрлицами, поэтому 200 тысяч на пятилетнем авто вполне закономерный пробег.

– Если взять авторынок «Малиновка» – какой процент стоящих на площадке машин будет со скрученными пробегами?

– Все на практике не проверишь, навскидку где-то треть. Но я пытаюсь быть оптимистом.

– И все-таки вернемся к маркам: в каких проще всего найти концы, а в каких тяжело?

– У дизельных автомобилей довольно просто установить пробег, в частности по параметрам сажевого фильтра. Но не всегда. К примеру, Ford с 1.5 TDCI: если грамотно скрутят, ничего не достанешь. А если сделают максимально дешево, обнаружишь следы в любой машине. Где проще всего найти реальный пробег? Наверное, это автомобили VAG Group. На некоторых марках и моделях в отдельных блоках фиксируются моточасы. Умножая их на примерную среднюю скорость, можно приблизительно понять пробег автомобиля. Но доступна такая информация далеко не всегда.

Я считаю, что необходимо иметь несколько источников подтверждения пробега: информацию в электронных блоках, данные с аукциона, историю сервисного обслуживания, данные от дилера и прочих источников. Сервисные книги, конечно, легко рисуют, нужно быть внимательным, проверять их на подлинность. Могут попадаться машины, у которых корректировался пробег еще в Европе. Но это очень редкие случаи, корректируют пробег в основном в странах СНГ. В любом случае автомобили с подтвержденной историей обслуживания, с информацией по аукциону, пробегу, в списке предпочтений покупателя должны стоять выше тех, по которым ничего не удается найти.

– Свежий премиум из Европы – на нем крутят пробеги? Или такие машины все-таки чаще привозятся под конкретного клиента, который изначально видит, что покупает?

– Привозят такие машины и на продажу. И если говорить о немецком премиуме, то пробеги на нем скручивают редко, во всяком случае пока. В Audi Q8, А6 С8, например, стоит новая электронная "приборка", с которой еще никто не умеет работать. Недавно смотрел A6 C8 – пробег был оригинальным, около 200 тысяч. В принципе, если захотят скрутить, то скрутят, но стоить это будет очень дорого и потребует замены приборной панели и некоторых блоков. Думаю, что нужно время, чтобы с такими машинами научились работать. Будет спрос – будет и предложение.

«Состояние и наличие истории обслуживания важнее цифр на одометре»

– Автомобили в возрасте 10-20 лет – среди них еще остались экземпляры, в которых не скручены пробеги?

– Еще не так давно много автомобилей ввозилось из России, а значит, следы их российской истории остались на соответствующих, в том числе и рекламных, сервисах. Поэтому рекомендую купить отчет, стоит он недорого и позволяет многое понять.

Если же автомобиль приехал сюда из Европы, то зачастую никаких данных по нему не найти. А вот если он покупался новым здесь и обслуживался у дилера, это облегчает задачу, по крайней мере можно узнать, в каком году и с каким пробегом машина последний раз приезжала на ТО.

Вообще говоря, в таком возрасте общее состояние и наличие какой-либо истории обслуживания важнее цифр на одометре. Потому что если автомобилю 10-15 лет, многие узлы уже со значительным износом, машина может «попросить» ремонта в любой момент, начиная от тормозной системы, подвески и заканчивая кузовными работами, работами по электрике, капитальным ремонт ДВС или КПП. Такие автомобили часто требуют как минимум хорошего обслуживания.

Важный источник информации – сам продавец. Просто спросите его, к примеру, корректировался ли пробег, – возможно, вам скажут как есть. Был случай, когда продавец на осмотре сразу же заявил: "В машине корректировался пробег", – хотя никто ничего не спрашивал. Конечно, как я уже говорил, подборщикам рассказывают охотнее, но и покупатель из разговора способен многое выяснить. Даже после нескольких вопросов по телефону можно понять, продавец владеет информацией, ничего не знает о машине или даже вводит в заблуждение. Иногда что-то спрашиваешь, а со стороны продавца немая пауза, за которой следует ответ. И ты понимаешь, что тебе соврали.

В машинах корректировали, корректируют и будут корректировать пробеги, пока существует спрос на такую услугу. Установить достоверно реальный пробег автомобиля можно не всегда и не у всех авто. Одного источника информации чаще всего недостаточно для того, чтобы судить о достоверности пробега.

Сейчас много различных источников информации, не пренебрегайте ими, если хотите купить честный автомобиль. Цена отчетов с информацией по сравнению со стоимостью автомобиля незначительная. Не знаете, не можете сами – обратитесь за помощью к компаниям по автоподбору, к примеру.

Автомобиль с неизвестной либо сомнительной историей среди прочих объявлений должен иметь пониженный рейтинг в ваших потребительских предпочтениях.

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