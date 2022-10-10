«Об отдыхе на море приходится только мечтать» 1 10.10.2022, 10:19

1,818

Белоруска рассказала, кто и что помогает дотянуть до зарплаты.

Администратор в сфере бытовых услуг рассказала сайту intex-press.by, сколько зарабатывает, от каких продуктов подумывает отказаться в последнее время, кто и что помогает «дотянуть» до зарплаты и как проводит досуг.

В школе я хотела стать медсестрой, но не прошла по конкурсу и пошла учиться на продавца – так посоветовали родители. Профессия нравилась, но потом магазин, в котором я работала много лет, закрыли, и мне подсказали, что освободилось место администратора. Работа для меня была новой, но я быстро всему научилась.

Моя зарплата чистыми составляет 510 рублей.

Живу с родителями

Я живу с родителями в частном доме. Со своей зарплаты я оплачиваю все коммунальные платежи. На это у меня уходит примерно 125 рублей в месяц. Сюда входит оплата за свет, газ, отопление, интернет, вывоз мусора.

Еще плюс 25 рублей – оплата мобильного телефона.

Более выгодно покупать курицу целиком

Закупаться я хожу в магазины сетей так называемых низких цен. Часто покупаю что-то на акциях. Стараюсь сравнивать цены в разных магазинах, чтобы сэкономить и купить продукты дешевле.

Из мяса покупаю в основном курятину и всегда смотрю, где она дешевле. Более выгодно – это покупать курицу целиком.

Очень хорошо, что есть свои закатки (у нас есть огород), на овощах можно на сэкономить. Многие овощи с огорода я еще и замораживаю на зиму.

В последнее время начала отказываться от покупки хорошего сыра. Раньше я могла купить несколько сортов сыра, а сейчас задумываюсь, покупать ли его вообще.

Фрукты тоже не постоянно есть у меня в рационе. Также, чтобы сэкономить, уже не покупаю, например, два вида мяса или колбасы, а только один.

На продукты в месяц у меня уходит примерно 250 рублей.

Цены на лак для волос очень выросли

Не каждый месяц, но все же выделяю с зарплаты деньги на покупку косметики и парфюмерии. Я же женщина, мне хочется быть красивой и ухоженной. На эти покупки уходит примерно 50 рублей в месяц – больше у меня не получается. И купить сразу всё, что нужно, тоже не получается: один месяц покупаешь, например, шампунь и мыло, в следующий – лак для волос.

Цены на такие товары очень выросли. Особенно это заметно, когда смотришь ценники на лак для волос или пенку – почти в два-три раза. Приходится себя в чем-то ущемлять, покупать более дешевое.

Если предстоят большие траты на преображение образа (например, недавно я делала перманент бровей), то на такие процедуры я откладываю с каждой зарплаты на протяжении нескольких месяцев по 30-40 рублей. Зато, как говорится: сделала и забыла.

Стричься я хожу раз в два месяца, на покраску или мелирование – раз в три месяца. Стрижка обходится в 15 рублей, мелирование – около 45-50 рублей на короткий волос.

Или кофточка, или брюки

Если нужно что-то купить для дома, то стараюсь посещать магазины низких цен – типа «Три цены» или Fix Price. Даже подарки для своих родных и друзей выбираю уже в магазинах низких цен.

Одежду тоже покупаю в магазинах, где можно приобрести недорогие товары. Обновляю гардероб не часто, а если появятся лишние 50 рублей, то могу купить что-то одно: либо недорогую кофточку, либо брюки или джинсы, либо что-то из обуви. Если не хватает финансов, то помогают родители.

Об отдыхе на море приходится только мечтать

Куда-то выбраться и посидеть с подругами удается не так часто, как хотелось бы – раз в три месяца. Обычно собираемся вчетвером в баре и покупаем в складчину шампанское или вино, лёгкие салаты, горячее. На это уходит 25-30 рублей с человека.

Об отдыхе на море сейчас приходится только мечтать. Так как отложить с моей зарплаты я могу максимум 30-40 рублей, и это при условии, что кроме еды ни на что не буду тратиться. Если заболел или предстоит поход к парикмахеру, накопления уйдут на это.

Поэтому летом я хожу с друзьями купаться на реку или еду на озеро. Раз в год стараюсь себя побаловать посещением аквапарка в Минске.

Хорошо, что помогают родители

Моя зарплата – маленькая. Хорошо, что помогают родители, если нужно сделать крупные покупки или потратить деньги на дорогостоящие процедуры. В этом случае они покупают продукты и помогают дотянуть до зарплаты. Ну, и свой огородик выручает.

Какая зарплата меня бы устроила на данный момент? Хотя бы на 30% больше. То есть – еще бы рублей 150 к зарплате, и было бы нормально.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».