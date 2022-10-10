Во Львове слышны взрывы

Во Львове слышны взрывы5
- 10.10.2022, 10:33
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В части города пропал свет.
Утром 10 октября во Львове прозвучали взрывы. Об этом сообщает «Общественное» с места событий.
Глава Львовской ОГА Сергей Козицкий написал, что в городе работает ПВО.
Мэр города Андрей Садовый написал, что из-за атаки оккупантов обучение в городе сегодня будет дистанционное.
По данным сервиса отслеживания воздушных тревог, в части города пропал свет. О перебоях со светом сообщает и корреспондент издания «ГОРДОН» из Львовской области.