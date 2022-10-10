В Нидерландах представили электрокар, очищающий воздух при езде 10.10.2022, 10:28

Авто на солнечных батареях поглощает и сохраняет больше CO2, чем выделяет.

Единственный в своем роде прототип под названием Zem очищает воздух от углерода во время вождения, — сообщает CNN (перевод — lenta.ua).

«Виной» тому — устройство для улавливания углерода, установленное на днище. Чтобы сократить отходы и производственные выбросы, кузов и рама Zem напечатаны на 3D-принтере с использованием переработанного пластика, а салон отделан веганской кожей из ананасов.

Это научно-фантастическое творение разработано командой из 35 студентов Технологического университета Эйндховена в Нидерландах в рамках проекта TU/ecomotive по созданию концепт-каров на основе инновационных технологий. «Мы внедрили так много технологий в один автомобиль, чтобы показать, на что они способны все вместе», — говорит руководитель группы Луиза де Лаат.

Целью команды была «мобильность с нулевым уровнем выбросов» (zero emissions mobility), что и дало автомобилю название: Zem.

Используя технологии от спонсоров-партнеров, такие как литий-ионные аккумуляторы голландской компании Cleantron и солнечные панели Watllab, студенты с помощью программного обеспечения SimaPro провели расчеты выбросов углерода. Понимая, что углеродной нейтральности достичь невозможно, команда решила найти способ удалить углерод из воздуха.

У Zem есть два фильтра под кузовом, рядом с каждым из передних колес. Воздух проходит через фильтр во время движения автомобиля, а СО2 прилипает к специальному элементу внутри фильтра. Фильтр необходимо очищать каждые 320 километров, поэтому студенты разработали специальную зарядную станцию для электромобилей, из которой можно извлечь CO2. Затем его можно повторно использовать для производства других видов топлива, таких как чистый водород, или хранить под землей в геологических формациях, чтобы не допустить попадания CO2 в атмосферу.

В настоящее время фильтры улавливают только 2 килограмма CO2 каждые 32 000 километров — это менее одной десятой части CO2, поглощаемого средним деревом ежегодно, и 0,04% годовых выбросов среднего авто. Тем не менее, студенты подают заявку на патент, и де Лаат планирует усовершенствовать технологию.

К 2028 году улавливание и хранение углерода, по прогнозам, станет отраслью с оборотом в 7 миллиардов долларов. Эволюция электромобилей уменьшила выбросы, но при производстве электромобиля среднего размера выделяется на две метрические тонны CO2 больше, чем при выпуске обычного автомобиля.

Сейчас Zem заканчивает свое турне по США и возвращается в Европу, где новые студенческие команды продолжат работу, приближая появление на дорогах полностью углеродно-нейтрального автомобиля.

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