Что нового появится в земельном кодексе с 1 января 10.10.2022, 10:45

Получить дополнительный участок можно будет по заявлению.

С нового года можно будет отчуждать земельные участки и менять их целевое назначение, а узаконить разрешат не любой самострой. В Беларуси с 2023 года вступает в силу новая редакция Кодекса о земле — 18 июля ее подписал Лукашенко. Некоторые нормы действуют уже с 1 сентября, другие — с 1 января, пишет zerkalo.io.

Оставить землю в наследство иностранцам

С января 2023 года земельные участки на территории Беларуси можно будет передавать в наследство иностранным гражданам. Согласно действующему Кодексу о земле передать по наследству иностранцу можно только дом.

Получить дополнительный участок по заявлению

По старому законодательству можно было предоставить дополнительный земельный участок только с аукциона, по новому — по заявлению гражданина.

В случае если основной участок выкупался, за дополнительный придется заплатить по кадастровой стоимости. Если же земельный участок находился у гражданина на ином виде права — пожизненное наследование или аренда без внесения платы, — то дополнительно платить не нужно: участок будет предоставлен на том же праве, что и основной.

Это касается и садовых товариществ (СТ): как правило, участки на них разбиты, поэтому необходима была корректировка проекта организации СТ — эту процедуру проводили через исполкомы. Норма нового законодательства позволяет это делать без корректировки на основании заявления.

Кроме того, юрлица и ИП, которым дополнительная земля нужна для расширения производства, также смогут получить дополнительные земельные участки без проведения аукциона и без реконструкции жилых домов.

Отчуждать пустые участки

Если раньше нельзя было продавать пустые земельные участки, то теперь это станет возможным при соблюдении ряда условий. К примеру, срок строительства объекта на таком участке не будет меняться: покупатель обязан будет построить, например, дом в те сроки, которые были определены первоначально при выдаче участка его первому владельцу.

Изменять целевое назначение участка (но не в СТ)

Речь идет о земельных участках, которые предоставлены для строительства и обслуживания объектов. Ранее до завершения строительства изменить целевое назначение таких участков было нельзя, с 1 января 2023 года это станет возможно.

Это касается и земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства.

Однако изменить целевое назначение участка в садоводческих товариществах по-прежнему нельзя — в их границах земельные участки могут быть предоставлены только для ведения коллективного садоводства.

— Вместе с тем это не ограничивает граждан в постройке строения. Например, садового домика, который не является жилым. Несмотря на то, что иногда там могут проживать и круглогодично при возможности отопления, целевое назначение строительства жилого дома оно не подразумевает, — заявил председатель садового товарищества «Моя отрада» (Минская область) Роман Куликовский.

Увеличить предельную площадь земельных участков

Сегодня, согласно законодательству, в Минске и областных центрах новая предоставляемая площадь не должна превышать 0,15 га. В иных городах, поселках городского типа или городских поселках максимальная площадь не должна превышать 0,25 га, а в сельских населенных пунктах — 1 га. При создании хуторов такая площадь определяется органами местной власти и может быть даже больше 1 га, исходя из местных условий и потребностей. При предоставлении в Минске и в областных центрах земельных участков, которые находятся в пользовании граждан и на которых расположены строения, допускается площадь до 0,3 га.

Новое законодательство позволит гражданам районных центров получить еще 5 или 10 соток при наличии свободных земель. Однако размер участка не должен превышать 25 соток.

Разделить землю без разделения дома

Ранее разделить земельный участок можно было лишь при условии раздела непосредственно жилого дома, после 1 января будет возможность разделить землю без разделения дома, но при соблюдении ряда условий. Необходимо, чтобы раздел не противоречил градостроительным нормам, а создаваемые участки были обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. Кроме того, земельный участок необходимо приобрести в частную собственность.

Что возможно уже сегодня

Ряд норм обновленного Кодекса о земле действует уже с 1 сентября. Одна из них — возможность приобретения земельных участков в частную собственность или в аренду с внесением платы за право аренды по пониженной стоимости. Коэффициент 0,8 применяется для земельных участков в Минске и областных центрах, коэффициент 0,5 — при предоставлении земельных участков на иных территориях.

С 1 сентября также вступила в силу так называемая земельная амнистия — она продлится три года, коснется собственников земельных участков с построенными на них объектами и юрлиц, даст возможность узаконить факты нарушений, которые были выявлены до 1 сентября 2022 года.

К таковым относятся, например, строительство дома или его части за границей земельного участка, нецелевое использование земельного участка, предоставление земельного участка в несоответствии с компетенцией или с тем порядком, который был определен законодательно на момент его предоставления — допустим, без аукциона или предварительного согласия.

Одно из условий по узакониванию самовольно занятого участка — плата за его легализацию по кадастровой цене, которая различается в разных населенных пунктах.

Не узаконят нарушение, если на это не согласен смежный землепользователь, чьи земли были заняты незаконно, а также в случае, когда самострой не соответствует градостроительным нормам и правилам.

Новая норма также позволяет оформлять земельные участки садоводческому товариществу или его члену для фактического пользования без внесения соответствующих изменений в проект организации застройки территории. Одно из условий — садоводческое товарищество должно быть создано до вступления этой нормы в силу.

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