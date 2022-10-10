ВСУ ликвидировали еще 370 россиян и «приземлили» самолет: новые потери РФ
- 10.10.2022, 10:57
Украинская армия уже 229-й день дает отпор российским захватчикам.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62870 военных. Данные сообщает Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.
Общие боевые потери противника на 10 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 62870 (+370);
- танков - 2495 (+9);
- боевых бронированных машин - 5149 (+16);
- артиллерийских систем - 1486 (+9);
- РСЗО - 353 (+5);
- средства ПВО - 181 (+1);
- самолетов - 267 (+1);
- вертолетов - 235 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11);
- крылатые ракеты - 249 (+2);
- корабли/катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18);
- специальная техника - 136 (+0).