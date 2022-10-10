ВСУ ликвидировали еще 370 россиян и «приземлили» самолет: новые потери РФ 10.10.2022, 10:57

Фото: AP

Украинская армия уже 229-й день дает отпор российским захватчикам.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 62870 военных. Данные сообщает Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Общие боевые потери противника на 10 октября ориентировочно составили:

- личного состава - около 62870 (+370);

- танков - 2495 (+9);

- боевых бронированных машин - 5149 (+16);

- артиллерийских систем - 1486 (+9);

- РСЗО - 353 (+5);

- средства ПВО - 181 (+1);

- самолетов - 267 (+1);

- вертолетов - 235 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11);

- крылатые ракеты - 249 (+2);

- корабли/катера - 15 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18);

- специальная техника - 136 (+0).

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