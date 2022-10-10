Зеленский: Россия хочет уничтожить нашу энергосистему 6 10.10.2022, 11:19

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Владимир Зеленский

Президент Украины призвал жителей страны оставаться в укрытиях.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителями страны с улицы Банковой в центре Киева, где расположены правительственные здания. Он призвал украинцев оставаться в укрытиях.

Зеленский заявил, что сегодня РФ атакует две цели в Украине: энергетическую инфраструктуру и людей.

«Десятки ракет, иранские «Шахиды». У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны», — сказал он.

Зеленский добавил, что время для атаки было выбрано так, чтобы нанести больше вреда, а люди Украины являются второй целью атаки.

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