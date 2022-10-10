«Мебель 70-х годов прошлого века, вода горячая по времени»5
- 10.10.2022, 11:25
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Как выглядит «убранство» гостиниц в белорусских райцентрах.
Гости белорусского города Вилейка показали номер местной гостиницы за 65 рублей в сутки. Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».
«Номер поражает своим убранством», — иронизируют посетители.
«По гостиницам, в Вилейке это еще шикарно, в Ушачах мебель 70-х годов прошлого века, вода горячая по времени в одной душевой на этаж. В Миорах и вовсе нет горячей воды летом, причем не только в гостинице, но и во всем городе, у всех стоят электробойлеры, в гостинице бойлеров нет! Цены на гостиницы 45 рублей, если память не подводит», — комментирует видео читатель Telegram-канала.