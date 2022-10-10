Алексей Данилов: Кремль и русская банда, Украину не сломить! 3 10.10.2022, 11:44

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Алексей Данилов

Cтрана-агрессор вызывает не страх, а ярость и презрение.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на фоне массированного обстрела РФ городов Украины обратился к Кремлю и заявил, что страна-агрессор вызывает не страх, а ярость и презрение.

«Кремль и русская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-либо договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились — на улицах и в бункерах, на море и на суше», — написал он в «Фейсбуке».

По словам Данилова, путинский режим может пугать «только послушное русское стадо».

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