«В более сложной ситуации оказались производители» 3 10.10.2022, 11:50

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Что не так с полным замораживанием цен в Беларуси, и что делать нам?

Утром 6 октября Лукашенко запретил рост цен. Многие белорусы над ним только посмеялись, но к вечеру правительство действительно официально запретило повышать цены своим постановлением, а на утро Лукашенко дополнительно запретил рост цен еще и директивой, передает «Белсат». Чего ожидать от этих решений?

С экономикой все на самом деле плохо

Согласно официальной статистике, за январь – август 2022 года цены в Беларуси выросли почти на 18% относительно января – августа 2021 года. Министерство торговли объясняло: виноваты мясо, молоко, алкоголь и коммуналка.

В своей директиве Лукашенко признает, что «в стране сложилась напряженная ситуация с ростом цен», а инфляция «значительно превысила прогнозный показатель и стала причиной снижения доходов в реальном выражении». Если это «нивелирует действия правительства по повышению зарплат и пенсий», то нужно запретить рост цен. Совсем. Бессрочно. Нельзя даже останавливать акций и распродаж. Теперь только министерства и исполкомы могут позволить поднять цену.

Комитет государственного контроля уже анонсировал «масштабные мониторинги для проверки цен в торговых объемах». Тем, кто повышает цены, Госконтроль пригрозил «самыми жесткими мерами, до уголовных дел». Министерство торговли анонсировало специальную анкету на своем сайте для сообщения о росте цен. Предпринимателям угрожают ответственностью.

Это вовсе не об экономике

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин говорит, что запрет повышать цены – не экономическое решение, а политическое:

«Цены растут, белoрусский народ этим не доволен. С этим нужно что-то делать. Что делать если ничего сделать не можешь? Если ты Лукашенко, ты устраиваешь шоу».

В этом шоу «хороший царь» защищает народ «от злых чиновников и злых комерсов», которые «между собой договорились и пьют кровь народную». Это «сериал», отмечает экономист: сколько Лукашенко у власти, столько он и борется с ростом цен. Ковалкин вспоминает фразу, которую приписывают Лукашенко: «Только взялся за яйца, как сразу масло пропало».

«С точки зрения экономики, во-первых, это абсурд. Цены – это результат предложения и спроса. Если хочешь как-то повлиять на цены, увеличивай одно и снижай другое, будут другие цены, – комментирует Ковалкин. – Обычно, когда цены растут, помогают тем, кто не может осилить этих цен. Когда цены растут из-за того, что сложилась монополия или какой-то зговор есть на рынке, работают над увеличением конкуренции. Если ситуация исправилась, заново цены отпускают. Так выглядит экономический подход».

Как это реализуют?

Экономист Лев Марголин говорит, что Беларусь имеет достаточно чиновников, чтобы делать рейды по магазинам, и достаточно желающих сообщать чиновникам о тех, кто повысил цены. Еще хватает людей, которые считают: если растут цены, то на этом наживаются предприниматели. Проверки и доносы – других путей контроля цен экономист не может представить.

Магазины мало что могут сделать в этой ситуации, рассуждает он. Но им и не очень нужно что-то делать: они уже приобрели товар за какую-то цену, вопрос только в том, сколько заработают на наценке. Когда нужно будет приобретать новый товар, будут уже смотреть, что выгоднее покупать.

В более сложной ситуации производители. Но Марголин считает, что они знают, как выходить из ситуации: когда нельзя повышать цену, выпускается новый товар, который можно сделать дороже. Был хлеб с тмином за 1,39 рубля – можно добавить новый ингредиент и просить чиновников дать цену 1,59. Экономист прогнозирует, что в таком вынужденном положении министерства утвердят цены на новый вид товара. Тяжелее будет производителям простой продукции, как то молокозаводам, которые не смогут выдумать новой продукции.

Если не удастся поднять цену таким образом, то какие-то товары исчезнут из продажи. Но, считает Марголин, относительно каких-то товаров производители будут требовать от государства компенсации убытков, а государству придется согласиться – иначе производители будут работать без прибыли, продолжать нести убытки, не смогут приобретать сырье и платить зарплаты.

По мнению Ковалкина, запрет роста цен будет осуществляться именно в формате шоу: чиновники попытаются показать, что на самом деле что-то делают, найдут в каком-то магазине высокие цены, запустят туда Министерство торговли или ГУБОПиК, демонстративно кого-то задержат, как было в «Белагро» , найдут «экстремистскую символику», пропагандист Азаренок обвинит сотрудников магазина в «измене государству» и «сговоре с польскими господами»… К реальности это не будет иметь отношения, убежден Ковалкин.

Постепенно вернутся «старые добрые советские практики», считает экономист: товары будут исчезать из магазинов и появляться у фарцовщиков, которые наладят контакты с мелкими производителями и будут сами продавать что-то людям. В позднем СССР это работало, когда торговать еще было запрещено, а все хотели купить иностранные джинсы или пластинку «The Beatles».

Как долго это будет продолжаться? Ковалкин говорит, вопрос не к экономистам и даже не к политологам, а к психиатрам: это не экономика и не политика, а прогнозирование того, с каким настроением проснется Лукашенко на следующий день и узнает ли он, что замораживание цен вызывает дефицит.

Что делать белoрусам?

Популярный Telegram-канал «Экономика Беларуси» прогнозирует «полный паралич торговли в стране» и «перспективу возвращения во вторую половину 1980-х». То, что вчера утром казалось «трепом» без серьезных последствий, под вечер стало обещанием настоящего жесткого контроля цен. Канал советует:

- делать запасы любых товаров;

- находить контакты производителей и возможность покупать «мимо кассы»;

- обдумать возможность передавать в Беларусь посылки от родственников из-за границы;

- вспомнить про дачи и огороды, которые «спасли нашу страну от голода в 1996-1998 годах».

Марголин же считает, что для таких мер еще нет оснований: Беларусь в основном сама себя обеспечивает продовольствием, и производители или найдут пути обхода решения, или будут давить на государственные органы для получения компенсации за потери.

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