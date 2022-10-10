Эксперты об ударе по Крымскому мосту: Это огромное унижение для россиян 4 10.10.2022, 11:53

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День взрыва может стать поворотным в войне в Украине.

Удар по Крымскому мосту имеет большое психологическое и символическое значение. Мост, соединяющий материковую часть России и оккупированный Крымский полуостров, был торжественно открыт для движения в 2018 году лично Путиным, пишет Yle.

– Его называли «мостом Путина», и вот на следующий день после юбилея Путина мост разрушается. Большего унижения для россиян не придумаешь, – говорит военный эксперт, финский генерал-майор в отставке Пекка Товери.

Директор Института международных отношений Мика Аалтола напоминает, что Крымский мост, открытый с большой помпой, является для россиян символом присоединения Крыма к России.

– Разрушение моста является своего рода противоядием от всего этого. Это ставит на карту очень многое, поскольку Украина, похоже, очень решительно настроена на нанесение различных ударов по наиболее важным объектам инфраструктуры России.

Но что же в итоге вызвало обрушение моста? Сначала говорили о взрыве грузовика, затем о бомбе, заложенной в поезде. Определенной информации пока нет.

– Обрушение части дорожного полотна может навести на мысль о ракете, но нанести ракетный удар было бы довольно сложно. На данном этапе трудно сказать, чем были вызваны разрушения, но в ближайшие несколько дней мы должны получить некоторую информацию. Можно только снять шляпу перед мастерством украинцев, – говорит Товери.

Доктор военных наук Ярно Лимнелл считает, что день взрыва может стать поворотным в войне в Украине.

По его мнению, главный эффект от удара – психилогический.

– Удар ниже пояса и унижение для российского империализма, и России будет очень трудно оправиться от этого удара, – написал в Твиттере Лимнелл.

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