Лукашенко и Путин договорились о совместном развертывании региональной группировки войск 16 10.10.2022, 12:01

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Формирование группы войск уже идет.

Лукашенко заявил, что он и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает БелТА.

«В связи с обострением на западных границах «союзного государства» мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства».

«Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил диктатор.

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