В Венгрии роботы начали проводить хирургические операции 1 10.10.2022, 12:07

На сегодняшней день роботы уже успешно провели шесть операций.

В Венгрии в университете Дебрецена начали проводить хирургические операции по удалению камней из почек с помощью роботов. Роботы самостоятельно управляют аппаратом, который удаляет мелкие камни и дробит крупные. Врачу, проводящему операцию, не нужно держать инструмент, он должен только контролировать процесс. Благодаря такому помощнику хирурги меньше устают и имеют возможность помочь большему количеству пациентов, пишет «Европульс».

На сегодняшней день роботы уже провели шесть операций. Среди этих операций был и сложный случай с почечным камнем в труднодоступном месте. С помощью робота врачи точно определили местоположение камня и смогли разбить его.

Все операции прошли успешно, и пациенты они смогли вернуться домой на следующий день после операции.

В прошлом году французские хирурги стали оперировать в очках дополненной реальности. Во время операции хирург надевает очки, которые в реальном времени отражают данные о толщине разреза, положении имплантата или натяжении связок. Сведения показываются в виде небольшой голограммы. Она не мешает видеть пациента, что позволяет хирургу полностью сосредоточиться на процессе.

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