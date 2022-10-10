Лукашенко снова причудился удар из Украины 10 10.10.2022, 12:14

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Своими страхами он решил поделиться с силовым блоком.

Сегодня Лукашенко собрал встречу с белорусскими военными. На совещании с силовым блоком он снова решил рассказать, «откуда на Беларусь готовилось нападение»:

— Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2».

Отметим, что сегодня Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск на территории Беларуси.

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