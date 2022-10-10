Минобороны Украины — российским военным: Мы идем за вами

Минобороны Украины — российским военным: Мы идем за вами1
- 10.10.2022, 12:20
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Ответ на террористические удары не заставит себя ждать.
Российские ракетные удары по областных центрах Украины свидетельствуют о том, что оккупанты бессильны против украинских воинов на поле боя.
Об этом говорится в Twitter Минобороны.
В частности, ведомство опубликовало короткое обращение к россиянам и анонсировало месть.
«Итак, русские, вы на самом деле думаете, что ракетными ударами по мирным городам можно компенсировать свое бессилие на поле боя? Вы просто не понимаете, не так ли - ваши террористические удары только делают нас сильнее. Мы идем за вами», — говорится в сообщении.