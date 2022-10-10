«Ник и Майк»: Хунта превращает Беларусь в легитимную военную цель
- 10.10.2022, 12:21
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Проверки мобилизационной готовности элегантно превращаются в саму мобилизацию.
«Лишь бы не было войны» трещит по швам, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Можно, конечно, тешить себя иллюзиями, что развернуть группировку, это не значит, воевать. Как минимум —жирной лазерной указкой подсветить себя в качестве легитимной военной цели.
Проверки мобилизационной готовности элегантно превращаются в саму мобилизацию.
Из того, о чем мы писали ранее, не хватает только провокаций внутри страны.
Последний шанс сделать выбор: сопротивляться, смириться или уезжать.
Тем, кто за границей — присоединяться к белорусским добровольцам.
Украине стойкости и смелости.
ВСУ — удачи в наступлении.
Миру — прозрения, пока еще есть, чем смотреть.