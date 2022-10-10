Какая погода ждет белорусов на неделе? 10.10.2022, 12:42

2,632

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Прогноз на 11-13 октября.

11 октября ночью погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Ночью небольшая, днем переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер южный, днем с переходом на западный, ночью слабый до умеренного, днем умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, на большей части Могилевской и Гомельской областей, а на остальной территории страны местами ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +9..+14°С, по югу республики до +16°С. Атмосферное давление будет падать.

12 октября скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с акватории Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах страны заморозки 0..-3°С; температура воздуха максимальная днем +8..+15°С.

13 октября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах заморозки 0..-3°С; температура воздуха максимальная днем +8..+15°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».