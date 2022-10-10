закрыть
10 октября 2022, понедельник, 14:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диктатор анонсировал прибытие в Беларусь тысяч российских военных

25
  • 10.10.2022, 12:53
  • 17,926
Диктатор анонсировал прибытие в Беларусь тысяч российских военных

Минобороны поручено принять их.

В Беларусь будут переброшены тысячи российских военных. Минобороны поручено принять их. Об этом заявил диктатор Лукашенко на сегодняшнем совещании с военными и силовиками.

Он отметил, что хотя в РФ и хватает проблем, в Беларусь прибудут тысячи российских военных.

«Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов