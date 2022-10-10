Диктатор анонсировал прибытие в Беларусь тысяч российских военных

Диктатор анонсировал прибытие в Беларусь тысяч российских военных25
- 10.10.2022, 12:53
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Минобороны поручено принять их.
В Беларусь будут переброшены тысячи российских военных. Минобороны поручено принять их. Об этом заявил диктатор Лукашенко на сегодняшнем совещании с военными и силовиками.
Он отметил, что хотя в РФ и хватает проблем, в Беларусь прибудут тысячи российских военных.
«Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — сказал он.