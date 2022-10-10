Молдова обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Молдова обвинила Россию в нарушении воздушного пространства3
- 10.10.2022, 13:00
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В МИД страны вызвали российского посла.
Власти Молдовы осуждают российские удары, нанесенные утром 10 октября по городам Украины, сообщает МИД страны.
В ведомстве также заявили о нарушении воздушного пространства Молдовы тремя крылатыми ракетами, запущенными с российских военных кораблей в Черном море и пролетевших через территорию страны в районе села Колбасна и города Сороки.
Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным. Он, несомненно, вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо. Бомбардировки соседней страны должны быть немедленно прекращены.
В МИД Молдовы для объяснений срочно вызвали посла РФ в Кишиневе.