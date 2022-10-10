Молдова обвинила Россию в нарушении воздушного пространства 3 10.10.2022, 13:00

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В МИД страны вызвали российского посла.

Власти Молдовы осуждают российские удары, нанесенные утром 10 октября по городам Украины, сообщает МИД страны.

В ведомстве также заявили о нарушении воздушного пространства Молдовы тремя крылатыми ракетами, запущенными с российских военных кораблей в Черном море и пролетевших через территорию страны в районе села Колбасна и города Сороки.

Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным. Он, несомненно, вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо. Бомбардировки соседней страны должны быть немедленно прекращены.

В МИД Молдовы для объяснений срочно вызвали посла РФ в Кишиневе.

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