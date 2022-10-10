В Беларуси появилась новая схема мошенничества 3 10.10.2022, 13:12

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Под видом банка проводятся опросы.

Мошенники под видом Приорбанка проводят лже-опросы и обещают деньги. Но в итоге люди лишаются средств со своих счетов. Об этом myfin.by рассказали в пресс-службе банка.

Белорусы стали жаловаться на новую схему мошенничества в социальных сетях. Аферисты предлагают якобы от Приорбанка пройти опрос и получить за это деньги, а на самом деле – похищают средства с карточек поверивших им пользователей и могут оформить на них кредиты. В банке просят всех быть осторожными и никому не сообщать пароль от интернет-банка и M-код, а также не переходить по неизвестным ссылкам.

Новая схема мошенничества получила распространение в Instagram и Facebook. Мошенники транслируют рекламные предложения под видом Приорбанка. В них предлагают пройти опрос и получить за это денежные призы. Текст и картинка сообщений может быть разной, но всегда незаконно используется логотип и фирменные цвета банка.

Если пользователь проходит опрос, то его перенаправляют на фишинговую страницу. Она имитирует вход в личный кабинет интернет-банка. Пользователь, ничего не подозревая, вводит пароль и указывает М-код, который якобы нужен для зачисления вознаграждения. После этого мошенники списывают деньги с карты и даже могут оформить заявку на кредит. Аферисты используют разные ссылки на фишинговую страницу, но ее дизайн всегда идентичен интернет-банку Приорбанка.

В банке напоминают, что проводят опросы только при помощи платформы OPROSSO и отправляют приглашения через SMS, e-mail или в личном кабинете мобильного или интернет-банка.

При этом для прохождения опроса никогда не требуется ни пароль от личного кабинета, ни М-код.

«Будьте бдительны! Реклама с призывом получить вознаграждение за прохождение опроса является мошенничеством. Банк никогда не попросит вас указать пароль от личного кабинета или M-код. Это конфиденциальная информация, которую должен знать только клиент банка и больше никто», – предупреждают в Приорбанке.

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