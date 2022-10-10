Зеленский и Шольц договорились о созыве срочного заседания G7 8 10.10.2022, 13:19

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На заседании запланировано выступление президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о созыве срочного заседания G7.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Договорились с Олафом Шольцом, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы», - отметил он.

По словам президента, на заседании запланировано его выступление, в котором он расскажет о терактах РФ.

«Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры», - добавил Зеленский.

Домовилися з @OlafScholz, канцлером 🇩🇪, яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

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