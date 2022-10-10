В России горит один из складов Минобороны 7 10.10.2022, 13:37

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А в приграничных с Украиной областях заявляют о взрывах.

Сегодня в России произошла «авария» на складе боеприпасов Минобороны, расположенном в поселке Бурмакино Ярославской области, пишет «Зеркало недели. Украина».

Речь идет о предприятии «6 Арсенал ВМФ».

Также местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в приграничных с Украиной российских областях, а именно в Курской, Белгородской и Брянской.

В частности, известно, что ВСУ ликвидировали центр управления дронами и базу оккупантов в Курской области. Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Мысягин отметил, что был осуществлен удар именно по базе в Теткино.

А в Белгородской области Силы обороны уничтожили три пусковые установки С-300, пишет военный обозреватель и волонтер Роман Бочкала.

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