В России горит один из складов Минобороны

В России горит один из складов Минобороны7
- 10.10.2022, 13:37
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А в приграничных с Украиной областях заявляют о взрывах.
Сегодня в России произошла «авария» на складе боеприпасов Минобороны, расположенном в поселке Бурмакино Ярославской области, пишет «Зеркало недели. Украина».
Речь идет о предприятии «6 Арсенал ВМФ».
Также местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в приграничных с Украиной российских областях, а именно в Курской, Белгородской и Брянской.
В частности, известно, что ВСУ ликвидировали центр управления дронами и базу оккупантов в Курской области. Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Мысягин отметил, что был осуществлен удар именно по базе в Теткино.
А в Белгородской области Силы обороны уничтожили три пусковые установки С-300, пишет военный обозреватель и волонтер Роман Бочкала.