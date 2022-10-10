«Стоимость доставки выросла в несколько раз» 10.10.2022, 13:48

1,712

Санкции ударили по рынку стройматериалов.

«Как только наступает кризис – мы активнее развиваемся». О том как сегодня меняется ассортимент, какие сейчас самые популярные товары, чего хотят строители, чем можно привлечь и удержать покупателей, myfin.by рассказал эксперт Андрей Стасевич.

- Какая на сегодняшний день на рынке сложилась конкуренция? Ожидается ли приход новых игроков, слияния и поглощения, громкие банкротства?

- Я вижу 5-7 основных игроков, которые уже давно на рынке, но продолжают приходить и новые игроки. Конкуренция усилилась, поэтому рентабельность упала, чистая прибыль заметно сократилась. Кроме этого, на мой взгляд, рынок стал более «зрелым», и если раньше можно было заработать на нем капитал и за счет этого выбиться вперед, то сейчас рост возможен только за счет уменьшения доли у конкурентов.

В нашей сфере есть такая особенность: когда какая-то компания становится очень крупной, многие не хотят у нее покупать принципиально, мотивируя себя тем, что лучше помочь малому бизнесу и купить у тех людей, с которыми уже сработался, пускай и заплатить надо будет чуть больше.

- За счет чего удается поддерживать и стимулировать спрос на строительные материалы? Как он изменился после февраля 2022 года?

- В этом году сезон начался позже – в мае, обычно начинается с апреля, но в любом случае спрос значительно увеличился: сейчас сезон для обустройства дач и домов, а также ремонта.

Спрос неплохой, я и сам удивляюсь. Думал, будет хуже. На данный момент рынок находится в динамике, но постепенно продажи снижаются, все-таки самый пик приходится на лето.

В нашей сфере хорошо работают дисконтные программы, бесплатная доставка от определенной суммы. Сейчас мы, например, разрабатываем программу для новоселов. Также недавно мы внедрили рассрочку - это тоже положительно повлияло на спрос.

Каналы продвижения стандартные: контекстная реклама «Яндекс» и Google, соцсети. Иногда это может быть реклама на телевидении и радио, но большой акцент на этом мы не делаем.

Действительно сложным в последнее время был период курсовых скачков, когда доллар вначале ушел резко вверх, а потом упал.

Из-за санкций часть производителей (Tessa, Kiilto, 3M, Farbman и другие) ушли с нашего рынка.

Часть импортных товаров поставлять стало нецелесообразно в связи с удорожанием доставки у некоторых поставщиков в несколько раз, с 1500 до 6000 евро и выше.

Это способствует поиску аналогов таких товаров, не уступающих по качеству и более выгодных по цене для конечного потребителя.

Конкретно у нас ассортимент постоянно расширяется: добавляются новые производители и товары. Постепенно возобновляются поставки товаров, с которыми были трудности, например, шпаклевка Uniflot, клей для паутины Bostik и др.

Сейчас самые популярные товары это блоки, кирпичи, цемент, штукатурка и утеплители.

- Насколько существенные изменения претерпела стратегия вашей компании? Будете ли что-то менять, чтобы сохранить позиции на рынке?

- Строители давно стали избирательнее и хотят уже более качественных и дорогих материалов, поэтому мы перестраиваем под них ассортимент. Экспансию на другие рынки не планируем.

В плане оптимизации издержек стараемся работать более эффективно.

Штат не сокращаем – не вижу в этом смысла. Если работать нужно еще лучше, чем прежде, то как можно сокращать штат?

У нас своеобразный подход: как только наступает кризис, мы более интенсивно развиваемся. Открыли новую базу на Казинца, полгода назад с нашей базы в Уручье съехал наш главный конкурент и мы «захватили» ее целиком. Пересматриваем ассортимент и развиваем маркетинг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».